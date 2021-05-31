Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Andros Townsend, Nabil Bentaleb, Zaza... | BJK haberleri

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Andros Townsend, , Zaza... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olmak isteyen son şampiyon Beşiktaş'ın transfer listesi bir hayli kalabalık. Menajerlerin de sık sık önerilerde bulunduğu Kartal, forvet, orta saha ve defans hattına takviyeler yapacak. Öte yandan 'nun transfer olma ihtimaline karşı kaleci arayışları da başladı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:11
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Andros Townsend, Nabil Bentaleb, Zaza... | BJK haberleri

2020 ve 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer hazırlıkları sürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Andros Townsend, Nabil Bentaleb, Zaza... | BJK haberleri

ARDA KIZILDAĞ

Beşiktaş, yerli futbolculardan güçlü bir rotasyon çıkartmayı hedefliyor. forması giyen , Kartal'ın gündeminde yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Andros Townsend, Nabil Bentaleb, Zaza... | BJK haberleri

MERT GÜNOK

Beşiktaş'ın, 'un da talip olduğu 'la görüştüğü iddia edildi. için tecrübeli bir kaleci arayışında olan Siyah-Beyazlılar'ın milli eldiven ile ilgilendiği ileri sürüldü. Mert Günok'un İstanbul'da kurduğu düzen Beşiktaş'ı öne çıkaran özelliklerden biri.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Andros Townsend, Nabil Bentaleb, Zaza... | BJK haberleri

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın önceliği Valentine Rosier'i kadroya katabilmek. Ancak Kartal'ın 3 kulvarda yarışacak olması yerli beklere de yönelmesini sağladı. ile yollarını ayıran Kamil Ahmet Çörekçi, siyah beyazlıların gündemine geldi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Andros Townsend, Nabil Bentaleb, Zaza... | BJK haberleri

SALİH UÇAN

Transfer döneminin en gözde ismi , Beşiktaş ile imzalamaya oldukça yakın. 27 yaşındaki Salih'in bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Andros Townsend, Nabil Bentaleb, Zaza... | BJK haberleri

ANDROS TOWNSEND

Rachid Ghezzal'in transfer edilememe ihtimaline karşı alternatif isimlere yönelen Beşiktaş, forması giyen Townsend'e yöneldi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Andros Townsend, Nabil Bentaleb, Zaza... | BJK haberleri

GEDSON FERNANDES

Galatasaray formasıyla iyi bir performans sergileyen Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın da gündemine geldi. Orta saha arayışlarına başlayan Kartal'da Gedson Fernandes ismi ön plana çıktı. Benfica ile görüşmeler sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Andros Townsend, Nabil Bentaleb, Zaza... | BJK haberleri

DANNY DA COSTA

Beşiktaş'ın Valentin Rosier'e alternatif olarak geçtiğimiz sezon Mainz 05'te kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan 'yı gündemine aldığı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Andros Townsend, Nabil Bentaleb, Zaza... | BJK haberleri

NABIL BENTALEB

'da küme düşen 'ün yıldız orta sahası Bentaleb, Beşiktaş'a önerilen futbolculardan biri. Bentaleb'in sözleşmesi sona erdi ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Andros Townsend, Nabil Bentaleb, Zaza... | BJK haberleri

ALIOUNE NDIAYE

Beşiktaş, ve Hatayspor'un da gündeminde yer alan Ndiaye'yi listesine ekledi. Haziran ayının sona ermesiyle beraber kulübü Vorskla Poltava ile sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki defans 2.01 boyunda. Öte yandan oyuncuya West Ham United, Braga ve Lille de ilgi duyuyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Andros Townsend, Nabil Bentaleb, Zaza... | BJK haberleri

HARIS SEFEROVIC

29 yaşında ve 1.86 boyundaki forvet oyuncusu menajerler tarafından siyah beyazlı ekibe önerildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Andros Townsend, Nabil Bentaleb, Zaza... | BJK haberleri

SIMEONE ZAZA

Bir dönem Beşiktaş'ın ilgilendiği isimlerden biri olan Simeone Zaza, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Teknik Direktör 'ın onay vermesi halinde Zaza, Beşiktaş'a transfer olabilir.

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