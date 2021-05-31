Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Andros Townsend, Nabil Bentaleb, Zaza... | BJK haberleri

2020 ve 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer hazırlıkları sürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
ARDA KIZILDAĞ
Beşiktaş, yerli futbolculardan güçlü bir rotasyon çıkartmayı hedefliyor. Gençlerbirliği forması giyen Arda Kızıldağ, Kartal'ın gündeminde yer alıyor.
MERT GÜNOK
Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un da talip olduğu Mert Günok'la görüştüğü iddia edildi. Şampiyonlar Ligi için tecrübeli bir kaleci arayışında olan Siyah-Beyazlılar'ın milli eldiven ile ilgilendiği ileri sürüldü. Mert Günok'un İstanbul'da kurduğu düzen Beşiktaş'ı öne çıkaran özelliklerden biri.