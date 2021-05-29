Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

2020 ve 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer hazırlıkları sürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
RACHID GHEZZAL
2020-2021 sezonunda Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal'de son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarlar, yıldız futbolcunun transferini sabırsızlıkla bekliyor. Beşiktaş'a Ghezzal transferinde sıkı bir rakip çıktı. Beşiktaş'ın, 5 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı başarılı sağ kanat için Monaco, İngiliz ekibine 10 milyon Euro'luk teklifle gitti.
VALENTIN ROSIER
Beşiktaş'ta sergilediği performansla sezona damga vuran isimler arasında yer alan Rosier, Sporting Lisbon'a rest çekti. Satın alma opsiyonuyla yeniden kiralanmak istenen yıldız sağbek, "Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, onlarla anlaşın" ifadeleriyle rest çekti.