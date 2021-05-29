Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

2020 ve 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer hazırlıkları sürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.

RACHID GHEZZAL

2020-2021 sezonunda Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal'de son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarlar, yıldız futbolcunun transferini sabırsızlıkla bekliyor. Beşiktaş'a Ghezzal transferinde sıkı bir rakip çıktı. Beşiktaş'ın, 5 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı başarılı sağ kanat için Monaco, İngiliz ekibine 10 milyon Euro'luk teklifle gitti.