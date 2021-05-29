Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! , , , | haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... 2020-2021 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda başarı yakalayacak bir takım kurmak istiyor. Özellikle sağ bek, forvet ve orta sahaya takviye yapacak olan Kartal'ın gündeminde yıldız isimler yer alıyor. , , ve listede yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki futbolcular hakkında detaylı bilgiler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:22
Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

2020 ve 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer hazırlıkları sürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

2020-2021 sezonunda 'den kiralanan 'de son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarlar, yıldız futbolcunun transferini sabırsızlıkla bekliyor. Beşiktaş'a Ghezzal transferinde sıkı bir rakip çıktı. Beşiktaş'ın, 5 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı başarılı sağ kanat için , İngiliz ekibine 10 milyon Euro'luk teklifle gitti.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

VALENTIN ROSIER

Beşiktaş'ta sergilediği performansla sezona damga vuran isimler arasında yer alan Rosier, 'a rest çekti. Satın alma opsiyonuyla yeniden kiralanmak istenen yıldız sağbek, "Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, onlarla anlaşın" ifadeleriyle rest çekti.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

SALİH UÇAN

formasıyla muhteşem bir sezon geçiren , transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor. Beşiktaş, Salih Uçan transferinde büyük bir mesafe aldı. Kartal, Salih Uçan ile prensipte anlaştı.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

BENTEKE

Aboubakar'ın geleceği belirsizliğini korurken, Beşiktaş'ta forvet çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekip, forması giyen ile ilgileniyor. Benteke için 'de devrede.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

Mensah'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Beşiktaş, orta sahaya transfer arayışlarını sürdürüyor. siyah beyazlı ekibin gündeminde yer alıyor. Yıldız fubtolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

MARIO MANDZUKIC

Ocak ayında son anda Kartal'ın kapısından dönen tecrübeli oyuncu, menajerler tarafından yeniden Beşiktaş'a teklif edildi. , Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu kez Beşiktaş'ın belirlediği performansa dayalı maaşa olumlu bakabileceği konuşuluyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

RICHIE LARYEA

3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, sağ bek arayışlarını sürdürürken, Kartal'ın yıldız futbolcusu Atiba Hutchinson'dan futbolcu önerisi geldi. Toronto FC forması giyen , Atiba'dan Beşiktaş'a önerildi.

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