Kafamızı kaldırırız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi maçında kötü oynadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Oyun istediğimiz gibi olmadı. Basit hatalar yaptık. Oyun olarak bir şey ortaya koyamadık. İyi bir gece olmadı. Futbolda böyle sonuçlar var. Bu tür sonuçlar çıkıyor. Derbi maçı bu. Her maçı kazanacağız diye bir kural yok. Kısa süre kaldı ligin bitimine. Kafamızı kurcalamamalıyız. Hemen sonraki maça bakacağız. Hatalarımızı kontrol edeceğiz ama hemen salı gününe hazır olmalıyız. Şapkamızı önümüze koyup hataları inceleyeceğiz. Kısa sürede toparlanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

YAN HAKEM SUPERMAN'Dİ HERHALDE

Sergen Yalçın, Atiba'nın pozisyonunda topun çıkmadığı halde aut kararı verilmesini eleştirdi. Yalçın, "Komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin topun çıkıp çıkmadığını görme ihtimali yok. Bayrak kaldırıyor. 'Görme ihtimalin yok' diyoruz, 'Öyle gördüm' diyor. Öyle görmüş ki, Superman herhalde. Cüneyt hoca ve yardımcılarını tebrik ediyorum, çok güzel maç yönettiler. Mağlubiyeti hakeme bağlamak istiyoruz ama ortada konuşulması gereken birçok konu var. Sezon bittiği zaman gereken her şeyi konuşacağız" dedi. Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan N'Koudou'nun ise Salı günkü maçta oynayacağını söyledi.

İLK KEZ DERBİ KAYBETTİ

Sergen Yalçın ilk derbi yenilgisini Türk Telekom Stadı'nda yaşadı. Yalçın, daha önce G.Saray'la oynadığı 2 maçta 1'er yenilgi ve galibiyet almıştı. F.Bahçe'ye karşı ise 2 galibiyet, 1 beraberliği var.