Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Galatasaray sözleri! "Beraberlik..."

Beşiktaş'ta tüm gözler hafta sonunda oynayacak Galatasaray maçına çevrilmiş durumda. Süper Lig'de son üç haftaya girilirken, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın 6 puan önünde olan siyah-beyazlılarda tek hedef, şampiyonluk ipini göğüsleyebilmek. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle mutlu sona yaklaşmak için büyük avantaj yakalayan siyahbeyazlılarda, derbi maçıyla ilgili ortaya atılan "Beşiktaş'a bu maçta beraberlik de yeter" söylemleri ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın keyfini kaçırdı.

DÜĞÜM BU MAÇLA ÇÖZÜLÜR

Siyah-beyazlı ekibin hocası Sergen Yalçın, bu konuyla ilgili olarak oyuncularla bir görüşme yaparken şu ifadeleri kullandı: "Evet, cumartesi günü şampiyonluk düğümünü çözebilecek bir maça çıkacağız, avantajlı olduğumuz da doğru. Ama bu iş bitti anlamına gelmez. Ayrıca şunu hiç kimse aklından çıkarmasın; Beşiktaş, çıktığı her maçta sadece ve sadece kazanmak için mücadele eder. Ben de futbolculuk ve teknik adamlık kariyerimde hiç bir maça 1 puan çıkmadım, çıkmam; ekibimi de çıkarmam!"

BİTİRİN ARTIK ŞU İŞİ

Yalçın konuşmasına şöyle devam etti: "Şu anda Süper Lig'de en iyi oynayan takımız. Zaten liderliğimiz de bunun göstergesi. Sezonun son ama belki de en keskin virajına geldik. Haftalardır verdiğimiz mücadele ortada. Çok büyük emekler var. A.Gücü beraberliği sonrası neler söylendi bizim için, sakın unutmayın. Ben de diyorum ki, cumartesi günü sahaya çıktığınızda sadece galibiyeti düşünün. Mağlup duruma düşsek de, bu maçı çevirecek gücümüz, isteğimiz, arzumuz var. Çıkın ve bitirin şu işi."