Salih’te işlem tamam

Bir süredir adı Beşiktaş'la anılan Alanyasporlu orta saha Salih Uçan'ın siyah-beyazlılarla kesin olarak anlaştığı öne sürüldü. Sözleşmesi sezon sonu bitecek 27 yaşındaki futbolcunun, G.Saray, Trabzon ve Almanya'dan gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.
Birsüredir adı Beşiktaş'la anılan Alanyasporlu orta saha Salih Uçan'ın siyah-beyazlılarla kesin olarak anlaştığı öne sürüldü. Sözleşmesi sezon sonu bitecek 27 yaşındaki futbolcunun, G.Saray, Trabzon ve Almanya'dan gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği Salih'in resmi sözleşmeyi sezon sonu imzalayacağı kaydedildi.