Haberler Beşiktaş Salih’te işlem tamam

Salih’te işlem tamam

Bir süredir adı Beşiktaş'la anılan Alanyasporlu orta saha 'ın siyah-beyazlılarla kesin olarak anlaştığı öne sürüldü. Sözleşmesi sezon sonu bitecek 27 yaşındaki futbolcunun, , ve 'dan gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Salih’te işlem tamam
Bir süredir adı Beşiktaş'la anılan Alanyasporlu orta saha 'ın siyah-beyazlılarla kesin olarak anlaştığı öne sürüldü. Sözleşmesi sezon sonu bitecek 27 yaşındaki futbolcunun, , ve 'dan gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. Teknik direktör 'ın çok istediği Salih'in resmi sözleşmeyi sezon sonu imzalayacağı kaydedildi.
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