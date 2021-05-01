Alkışlar Ghezzal’a

Siyah-Beyazlılarda son haftaların parlayan yıldızı Ghezzal'a, Avrupa'dan da övgüler gelmeye devam ediyor. Goal Fransa'nın Cezayirli editörü Naim Beneddra, Süper Lig'in asist kralı Ghezzal'ın performansını değerlendirdi. Beneddra, Rachid Ghezzal'ın Süper Lig'de başardıklarının sürpriz olduğunu belirtti. "Fiorentina ve Leicester'daki başarısız dönemlerinden sonra, bu sezon Türkiye'de başardıkları, hem Cezayirliler için hem de onu uzun zamandır takip edenler için bile şaşırtıcı" diyen Beneddra, "Süper Lig'de daha önce Feghouli gibi başarılı oyuncular olsa bile Cezayirliler, Ghezzal'ın yabancı bir ligde başarılı olmasına alışkın değiller. Bu nedenle, 28 yaşındayken kariyerinin yönünü, niteliklerine uygun bir lige çevirdiğini görmek hoş bir sürpriz. Lyon'daki en iyi yıllarının seviyesine yeniden geliyor" dedi.