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Alkışlar Ghezzal’a

’ın ‘sihirbaz’ lakaplı yıldızı için Fransız basını, “Onun bu yıl ’de başardıkları takipçileri için bile şaşırtıcı” ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Alkışlar Ghezzal’a

Siyah-Beyazlılarda son haftaların parlayan yıldızı Ghezzal'a, 'dan da övgüler gelmeye devam ediyor. Goal Fransa'nın Cezayirli editörü Beneddra, 'in asist kralı Ghezzal'ın performansını değerlendirdi. Beneddra, Rachid Ghezzal'ın Süper Lig'de başardıklarının sürpriz olduğunu belirtti. " ve 'daki başarısız dönemlerinden sonra, bu sezon 'de başardıkları, hem Cezayirliler için hem de onu uzun zamandır takip edenler için bile şaşırtıcı" diyen Beneddra, "Süper Lig'de daha önce Feghouli gibi başarılı oyuncular olsa bile Cezayirliler, Ghezzal'ın yabancı bir ligde başarılı olmasına alışkın değiller. Bu nedenle, 28 yaşındayken kariyerinin yönünü, niteliklerine uygun bir lige çevirdiğini görmek hoş bir sürpriz. Lyon'daki en iyi yıllarının seviyesine yeniden geliyor" dedi.

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