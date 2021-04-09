Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın kadroyu bozmuyor! İşte Kartal'ın muhtemel Erzurumspor 11'i

Lider Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, mecburi değişiklikler dışında kadroyu bozmayı düşünmüyor.

Kaleyi Ersin'e emanet edecek deneyimli teknik adam, savunmanın sağında Rosier, stoperde ise Vida - Welinton ikilisini oynatacak.

Sol bek için N'Sakala ve Rıdvan arasında seçim yapacak Beşiktaş teknik heyeti, kararını maç gününde verecek.

Cezalı Josef De Souza'nın yokluğunda savunmanın önünde Necip Uysal formaya en yakın aday olarak öne çıkıyor.

Hücumun sağında Ghezzal, solunda ise Cyle Larin'in oynayacak. Orta saha ikilisinin Oğuzhan ve Atiba'dan oluşması bekleniyor.

İleri uçta ise Vincent Aboubakar'ın yokluğunda Cenk Tosun, siyah beyazlıların en büyük gol umudu olacak.

Süper Lig'in 35. haftasındaki MKE Ankaragücü maçı öncesinde Rosier, Necip, Larin ve Atiba Hutchinson sarı kart ceza sınırında bulunuyor.