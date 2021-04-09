Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın kadroyu bozmuyor! İşte Kartal'ın muhtemel Erzurumspor 11'i

Son dakika spor haberi: kadroyu bozmuyor! İşte Kartal'ın muhtemel Erzurumspor 11'i

Son dakika spor haberi... 'de liderliğini sürdüren Beşiktaş, 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarına tam gaz devam eden siyah-beyazlılarda teknik patron ilk 11'ini büyük oranda belirledi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 13:51
Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın kadroyu bozmuyor! İşte Kartal'ın muhtemel Erzurumspor 11'i

Lider Beşiktaş, galibiyeti sonrasında maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör , mecburi değişiklikler dışında kadroyu bozmayı düşünmüyor.

Kaleyi Ersin'e emanet edecek deneyimli teknik adam, savunmanın sağında Rosier, stoperde ise - Welinton ikilisini oynatacak.

Sol bek için N'Sakala ve Rıdvan arasında seçim yapacak Beşiktaş teknik heyeti, kararını maç gününde verecek.

Cezalı 'nın yokluğunda savunmanın önünde Uysal formaya en yakın aday olarak öne çıkıyor.

Hücumun sağında , solunda ise Cyle 'in oynayacak. Orta saha ikilisinin Oğuzhan ve Atiba'dan oluşması bekleniyor.

İleri uçta ise 'ın yokluğunda , siyah beyazlıların en büyük gol umudu olacak.

'in 35. haftasındaki MKE Ankaragücü maçı öncesinde Rosier, Necip, Larin ve Atiba Hutchinson sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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