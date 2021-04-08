Son dakika spor haberi: Usta gazeteci açıkladı! Beşiktaş golcüsünü İtalya'da buldu! İşte o isim...

Süper Lig'de topladığı 67 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Bu sezon başarılı bir performans göstererek Avrupa kulüplerinin radarına giren Vincent Aboubakar ile kiralık sözleşmesi sona erecek Cenk Tosun'un takımdaki geleceklerinin belirsizliğini koruduğu siyah-beyazlılarda gözler forvet transferine çevrildi.

Sezonun bitimine yaklaşılmasıyla birlikte golcü arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, aradığı ismi İtalya'da buldu. Beşiktaş, Serie A ekibi Crotone'de forma giyen Nijeryalı santrfor Simeon 'Simy' Nwankwo'yu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında yaptığı açıklamada "Beşiktaş Nwankwo ile ilgileniyor. Siyah-beyazlılar 28 yaşındaki Nijeryalı forveti radarına aldı" ifadelerini kullandı.

SIMY KİMDİR?

Tam adı Simeon Tochukwu Nwankwo olan futbolcu, 7 Mayıs 1992 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi. Guo ve Portimonense altyapılarında forma giyen Simy, 2011 yılında Portimonense ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Portekiz'de Gil Vicente formasını da terleten 28 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 850 bin Euro karşılığında Crotone'ye transfer oldu.

Bu sezon Serie A'da çıktığı 29 maçta attığı 15 golle dikkatleri çeken Simy'nin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. 4 kez Nijerya Milli Takımı'nın formasını terleten 1.98 boyundaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.