Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Usta gazeteci açıkladı! Beşiktaş golcüsünü İtalya'da buldu! İşte o isim...

Son dakika spor haberi: Usta gazeteci açıkladı! Beşiktaş golcüsünü 'da buldu! İşte o isim...

Son dakika spor haberi... 'de lider konumda bulunan Beşiktaş şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam ederken, gelecek sezon hazırlıkları için de kolları sıvamış durumda... Siyah-beyazlılar özellikle forvet hattındaki bazı isimlerin takımdaki geleceğinin belirsizliği nedeniyle çalışmalarına hız verirken, usta gazeteci siyah-beyazlıların listesinde bulunan bir isme dair detayları paylaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 17:03
Son dakika spor haberi: Usta gazeteci açıkladı! Beşiktaş golcüsünü İtalya'da buldu! İşte o isim...

'de topladığı 67 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Bu sezon başarılı bir performans göstererek Avrupa kulüplerinin radarına giren ile kiralık sözleşmesi sona erecek 'un takımdaki geleceklerinin belirsizliğini koruduğu siyah-beyazlılarda gözler forvet transferine çevrildi.

Sezonun bitimine yaklaşılmasıyla birlikte golcü arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, aradığı ismi 'da buldu. Beşiktaş, ekibi 'de forma giyen Nijeryalı santrfor Simeon 'Simy' Nwankwo'yu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu , A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında yaptığı açıklamada "Beşiktaş Nwankwo ile ilgileniyor. Siyah-beyazlılar 28 yaşındaki Nijeryalı forveti radarına aldı" ifadelerini kullandı.

SIMY KİMDİR?
Tam adı olan futbolcu, 7 Mayıs 1992 tarihinde Nijerya'nın kentinde dünyaya geldi. ve Portimonense altyapılarında forma giyen Simy, 2011 yılında Portimonense ile profesyonel sözleşme imzaladı.

'de formasını da terleten 28 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 850 bin Euro karşılığında Crotone'ye transfer oldu.

Bu sezon Serie A'da çıktığı 29 maçta attığı 15 golle dikkatleri çeken Simy'nin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. 4 kez 'nın formasını terleten 1.98 boyundaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

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