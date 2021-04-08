Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri! Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde! Kulübü resmen açıkladı

Son dakika spor haberleri! 'a transferinde müjde! Kulübü resmen açıkladı

'ın bir süredir kadrosuna katmak için temasta bulunduğu 'ın transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. ekiplerinden forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki oyuncunun kulübünden flaş bir açıklama geldi. Direktörü , Salih Özcan'ın geleceğiyle ilgili konuştu ve yaptıkları görüşmeyle ilgili bilgi verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 18:30
Son dakika spor haberleri! Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde! Kulübü resmen açıkladı

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan gurbetçi oyuncu için Alman temsilcisinden açıklama geldi.

Son dakika spor haberleri! Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde! Kulübü resmen açıkladı

Bundesliga ekibinin sportif direktörü , 'ın transfer gündeminde yer alan 23 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Son dakika spor haberleri! Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde! Kulübü resmen açıkladı

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ!
Heldt, Salih'in yaptıkları teklifi kabul etmediğini söylerken, " ile sözleşme imzalamamız zor gibi gözüküyor. Yine de görüşüyoruz ve her şey mümkün.

Son dakika spor haberleri! Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde! Kulübü resmen açıkladı

Birkaç nedenden dolayı kolay değil. Salih, gelecek sezon hangi ligde olacağımızı merak ediyor ve şu anda bunun cevabını veremiyoruz. Zamanını değerlendiriyor, onun bekle ve gör taktiğini kabul etmek zorundayız" dedi.

Son dakika spor haberleri! Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde! Kulübü resmen açıkladı

Oyuncunun sözleşmesini uzatmamasına rağmen oynamaya devam edeceğini de kaydeden yönetici, "Saha içinde ben her zaman Salih'e yüzde 100 güvenirim. Bu kulüp için elinden gelen her şeyi yapar" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri! Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde! Kulübü resmen açıkladı

da geçtiğimiz günlerde, "'tan bir temas oldu ancak daha fazlasını bilmiyorum. Menajerim bu konuyla ilgileniyor" şeklinde açıklama yapmıştı.

Son dakika spor haberleri! Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde! Kulübü resmen açıkladı

Bu sezon 'de toplam 26 maçta görev alan , 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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