Son dakika spor haberleri! Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde! Kulübü resmen açıkladı

Birkaç nedenden dolayı kolay değil. Salih, gelecek sezon hangi ligde olacağımızı merak ediyor ve şu anda bunun cevabını veremiyoruz. Zamanını değerlendiriyor, onun bekle ve gör taktiğini kabul etmek zorundayız" dedi.

Oyuncunun sözleşmesini uzatmamasına rağmen oynamaya devam edeceğini de kaydeden yönetici, "Saha içinde ben her zaman Salih'e yüzde 100 güvenirim. Bu kulüp için elinden gelen her şeyi yapar" ifadelerini kullandı.