Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar PFDK'ya sevk edildi

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig lideri Beşiktaş'ta , Alanyaspor maçında talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Türkiye Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:41
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Aboubakar'ın, mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.


PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın 07.04.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.- müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

PFDK'YA SEVK MADDELERİ
MADDE 46 – TALİMATLARA AYKIRI HAREKET

(1) Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır.

COVID TEDBİRLERİ
4- Müsabaka esnasında T Alanında, yedek kulübesinde bulunması gereken kişiler, hakemler, TFF Güvenlik ve Akreditasyondan Sorumlu Temsilci, Müsabaka Güvenlik Amiri, görevlisi (1 kişi), yayıncı kuruluşsaha içi görevlisi(1 kişi), akredite edilmiş özel güvenlik personeli, ev sahibi kulüp Genel Müdürü veya Müdürü dışında kimse bulunamaz. Soyunma odası koridorlarına sahada ve T Alanında bulunabilecek kişiler haricinde kişilerin giriş çıkışları yasaktır.

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