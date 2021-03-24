Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın 13 asistle Süper Lig'in asist krallığı kategorisinde zirvede bulunan Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, ülkesinin milli takımındaki kampta spor muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Siyah-beyazlıların liderlik koltuğunda oturmasını sağlayan en önemli performanslardan birine imza atan usta sol ayak, kendisine uzatılan mikrofonlara hem Cezayir Milli Takımı hem de Beşiktaş'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

YAPMAM GEREKİYORDU

"Beşiktaş'ta en çok asisti yapan oyuncusun. Bu performansın hakkında ne diyeceksin, Monaco'dan sonra ne farklı geldi?" sorusuna, "Beşiktaş'ta kendimi buldum. Kendi adıma ve kulübüm adına güzel bir sezon geçiriyoruz. İstatistiklerime geri döndüm. Bunlar yapmam gereken şeyler. Ve bu performansım sayesinde tekrar milli takıma geri döndüm" yanıtını veren Ghezzal, yeniden milli takıma seçilmesi için de "Çok mutluyum, kendime güveniyorum" yorumunu yaptı.

MÜLLER İLE YARIŞIYOR

Beşiktaş'ta 13. asistini Fenerbahçe'ye karşı yapan Ghezzal'ı geçen tek isim, Bayern Münih'ten Thomas Müller oldu. Cezayirli yıldız, bu sezon elde ettiği istatistiklerle kendi rekorlarını kırarken, Avrupa'da da önemli bir noktaya geldi. Ghezzal, 5 büyük lig ve Süper Lig ele alındığında en çok asist yapan 2. oyuncu oldu. Avrupa'da asist krallığının zirvesinde ise 14 asist yapan Bayern'in yıldızı Thomas Müller yer alıyor.