İspanyol basını, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için Celta Vigo'nun farklı yatırımlar yapacağını ve takip edilen isimler arasında Milli oyuncunun da olduğunu yazdı. Real Betis'in yıllık 1,5 milyon euroluk sözleşmeyi Dorukhan'a ilettiği bilgisinin yanı sıra iki La Liga ekibi arasında Dorukhan konusunda çekişme yaşandığı kaydedildi.
Dorukhan Toköz kıymete bindi!
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Dorukhan Toköz'e, Celta Vigo'nun da talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:13 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50