Haberler Beşiktaş Dorukhan Toköz kıymete bindi!

kıymete bindi!

'ın başarılı futbolcusu 'e, 'nun da talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:13 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Dorukhan Toköz kıymete bindi!

basını, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için 'nun farklı yatırımlar yapacağını ve takip edilen isimler arasında Milli oyuncunun da olduğunu yazdı. 'in yıllık 1,5 milyon euroluk sözleşmeyi Dorukhan'a ilettiği bilgisinin yanı sıra iki ekibi arasında Dorukhan konusunda çekişme yaşandığı kaydedildi.

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