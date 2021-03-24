Dorukhan Toköz kıymete bindi!

İspanyol basını, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için Celta Vigo'nun farklı yatırımlar yapacağını ve takip edilen isimler arasında Milli oyuncunun da olduğunu yazdı. Real Betis'in yıllık 1,5 milyon euroluk sözleşmeyi Dorukhan'a ilettiği bilgisinin yanı sıra iki La Liga ekibi arasında Dorukhan konusunda çekişme yaşandığı kaydedildi.