Vida Fenerbahçe’yi boş geçmiyor!

Vida'nın Türkiye kariyerinde en çok gol attığı takımın F.Bahçe olması da dikkat çeken bir ayrıntı. Süper Lig'deki ilk golünü 2017-18 sezonunda F.Bahçe'ye atan 31 yaşındaki futbolcu geçen sezonki 2-0'lık maç ve önceki akşamki karşılaşmayla birlikte sarı-lacivertli ağlara 3'üncü golünü bıraktı. Vida ayrıca Süper Lig'deki tek asistini de 2018-19 sezonunda 3-3 biten F.Bahçe maçında yaptı. Vida'nın Türkiye kariyerinde 121 maçta 14 gol ve 1 asisti bulunuyor.

BU sezon oynadığı 23 lig maçında 4 gol atan Vida, bu gollerin 3'ünde doğrudan 5 puan alınmasını sağlayan futbolcu oldu.