Haberler Beşiktaş Vida Fenerbahçe’yi boş geçmiyor!

’yi boş geçmiyor!

'ın Hırvat stoperi , defanstaki başarısının yanı sıra skora verdiği katkıyla da dikkatleri çekiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 21:49 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Vida Fenerbahçe’yi boş geçmiyor!

'nın kariyerinde en çok gol attığı takımın olması da dikkat çeken bir ayrıntı. 'deki ilk golünü 2017-18 sezonunda F.Bahçe'ye atan 31 yaşındaki futbolcu geçen sezonki 2-0'lık maç ve önceki akşamki karşılaşmayla birlikte sarı-lacivertli ağlara 3'üncü golünü bıraktı. Vida ayrıca Süper Lig'deki tek asistini de 2018-19 sezonunda 3-3 biten F.Bahçe maçında yaptı. Vida'nın Türkiye kariyerinde 121 maçta 14 gol ve 1 asisti bulunuyor.

BU sezon oynadığı 23 lig maçında 4 gol atan Vida, bu gollerin 3'ünde doğrudan 5 puan alınmasını sağlayan futbolcu oldu.

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