Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan müthiş istatistik! Derbilerde...

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'la derbi maçlarında başarılı olmaya devam ediyor. Taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun takdirini kazanan Yalçın, ezeli rakipleriyle çıktığı 5 derbi maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Geçen sezon ilk derbi maçında G.Saray'la karşılaşan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı, Türk Telekom Arena'dan 0-0 beraberlikle ayrılırken, ikinci derbisinde F.Bahçe'yi Vodafone Park'ta 2-0 yenmeyi başardı. Bu sezonun ilk derbisini Şükrü Saracoğlu'nda F.Bahçe'ye karşı oynayan tecrübeli teknik adamın ekibi, Kadıköy'den 10 kişiyle 4-3 galip ayrılmasını bildi. Dördüncü ezeli derbide G.Saray'ı 2-0'la geçen Yalçın'ın öğrencileri 5'inci derbide de galibiyete çok yaklaşmışken, hücumcularının bencilliğine ve Fenerbahçe kalecisi Altay'a takılınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ancak Sergen Yalçın 5'inci ezeli rekabetten de yenilmeden ayrıldı.