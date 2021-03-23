Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan müthiş istatistik! Derbilerde...

Son dakika spor haberi: 'dan müthiş istatistik! Derbilerde...

Son dakika spor haberi... , ’ın başında ezeli rakipleriyle çıktığı 5 derbi maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak hiç yenilgi yüzü görmedi! (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 21:45 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan müthiş istatistik! Derbilerde...

Teknik direktör , 'la derbi maçlarında başarılı olmaya devam ediyor. Taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun takdirini kazanan Yalçın, ezeli rakipleriyle çıktığı 5 derbi maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Geçen sezon ilk derbi maçında 'la karşılaşan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı, 'dan 0-0 beraberlikle ayrılırken, ikinci derbisinde 'yi Vodafone Park'ta 2-0 yenmeyi başardı. Bu sezonun ilk derbisini Şükrü Saracoğlu'nda F.Bahçe'ye karşı oynayan tecrübeli teknik adamın ekibi, 'den 10 kişiyle 4-3 galip ayrılmasını bildi. Dördüncü ezeli derbide G.Saray'ı 2-0'la geçen Yalçın'ın öğrencileri 5'inci derbide de galibiyete çok yaklaşmışken, hücumcularının bencilliğine ve kalecisi Altay'a takılınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ancak Sergen Yalçın 5'inci ezeli rekabetten de yenilmeden ayrıldı.

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