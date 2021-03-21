Son dakika spor haberi: Rosier'den Beşiktaş taraftarını yıkan sözler! Gelecek sezon...

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Fransız basına açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Fransız basına açıklamalarda bulundu.
Yıldız futbolcunun açıklamaları Portekiz'de de gündem oldu.
Rosier'in geleceğe dair sözleri ise Beşiktaş taraftarını üzdü.
İŞTE O SÖZLER:
"Birçok kişi bana Sporting'e transfer olmama şaşırdıklarını söyledi. En iyi teklifi kabul ettim. Çok mutluydum. Kulüp Avrupa'da oynuyordu, sakatlandığımda beni kabul ettiler ve benim için bu doğru seçimdi. Ama dört kez hoca değiştirdik.
İlk ikisini sevdim ama sonraki ikisini beğenmedim. Açıkçası bu çok, çok karmaşıktı. Bana herhangi bir açıklama yapılmadu. Sonra, sakatlıktan döndüğümde hiç oynamadım. Ama başarılı olmak için mutlu olmam lazım. Sporting'de olmayan bir şeydi" dedi.
"Her şey çok iyi gidiyor, beklediğimden daha iyi. İlk başta biraz tereddüt ettim, çünkü iyi bilmiyordum ama en iyisiydi.
Kupada finaldeyiz. Her şey çok iyi gidiyor!" diyen Rosier, geleceği için mutlu olmasına rağmen Beşiktaş'ta devamlılığı garantili olarak vermedi.
Rosier, "Kendimi iyi ve kendinden emin hissettiğim bir yerde olmak istiyorum. Şimdilik Beşiktaş'la sezonu bitirip şampiyonluk yaşamak istiyorum. Yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.