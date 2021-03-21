Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Rosier'den Beşiktaş taraftarını yıkan sözler! Gelecek sezon...

Son dakika spor haberi: 'den taraftarını yıkan sözler! Gelecek sezon...

Son dakika haberi: 'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda sezon başında kadroya dahil edilen Fransız futbolcu ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. 'de de gündem olan yıldız futbolcunun bazı sözleri ise dikkat çekti. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 09:59
Son dakika spor haberi: Rosier'den Beşiktaş taraftarını yıkan sözler! Gelecek sezon...

'ın başarılı futbolcusu Fransız basına açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Rosier'den Beşiktaş taraftarını yıkan sözler! Gelecek sezon...

Yıldız futbolcunun açıklamaları 'de de gündem oldu.

Son dakika spor haberi: Rosier'den Beşiktaş taraftarını yıkan sözler! Gelecek sezon...

'in geleceğe dair sözleri ise taraftarını üzdü.

Son dakika spor haberi: Rosier'den Beşiktaş taraftarını yıkan sözler! Gelecek sezon...

İŞTE O SÖZLER:

"Birçok kişi bana 'e transfer olmama şaşırdıklarını söyledi. En iyi teklifi kabul ettim. Çok mutluydum. Kulüp 'da oynuyordu, sakatlandığımda beni kabul ettiler ve benim için bu doğru seçimdi. Ama dört kez hoca değiştirdik.

Son dakika spor haberi: Rosier'den Beşiktaş taraftarını yıkan sözler! Gelecek sezon...

İlk ikisini sevdim ama sonraki ikisini beğenmedim. Açıkçası bu çok, çok karmaşıktı. Bana herhangi bir açıklama yapılmadu. Sonra, sakatlıktan döndüğümde hiç oynamadım. Ama başarılı olmak için mutlu olmam lazım. 'de olmayan bir şeydi" dedi.

Son dakika spor haberi: Rosier'den Beşiktaş taraftarını yıkan sözler! Gelecek sezon...

"Her şey çok iyi gidiyor, beklediğimden daha iyi. İlk başta biraz tereddüt ettim, çünkü iyi bilmiyordum ama en iyisiydi.

Son dakika spor haberi: Rosier'den Beşiktaş taraftarını yıkan sözler! Gelecek sezon...

Kupada finaldeyiz. Her şey çok iyi gidiyor!" diyen , geleceği için mutlu olmasına rağmen 'ta devamlılığı garantili olarak vermedi.

Son dakika spor haberi: Rosier'den Beşiktaş taraftarını yıkan sözler! Gelecek sezon...

, "Kendimi iyi ve kendinden emin hissettiğim bir yerde olmak istiyorum. Şimdilik 'la sezonu bitirip şampiyonluk yaşamak istiyorum. Yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

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