Son dakika spor haberi: Rosier'den Beşiktaş taraftarını yıkan sözler! Gelecek sezon...

İŞTE O SÖZLER: "Birçok kişi bana Sporting'e transfer olmama şaşırdıklarını söyledi. En iyi teklifi kabul ettim. Çok mutluydum. Kulüp Avrupa'da oynuyordu, sakatlandığımda beni kabul ettiler ve benim için bu doğru seçimdi. Ama dört kez hoca değiştirdik.

İlk ikisini sevdim ama sonraki ikisini beğenmedim. Açıkçası bu çok, çok karmaşıktı. Bana herhangi bir açıklama yapılmadu. Sonra, sakatlıktan döndüğümde hiç oynamadım. Ama başarılı olmak için mutlu olmam lazım. Sporting'de olmayan bir şeydi" dedi.