Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor izle | Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor izle | Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında, matematiksel olarak zor günler geçiren iki Güney ekibi karşı karşıya geliyor. 7 puanla 19. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, sahasında bu sezonun en çok konuşulan takımı olan -54 puanlı Adana Demirspor’u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Manisa FK karşısında sezonun ilk galibiyetini alarak 32 maçlık hasretine son veren Adana Demirspor, Hatay deplasmanında bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Peki, Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 09:02
Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor izle | Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 1. Lig'de sezonun en zorlu dönemlerini geçiren iki komşu şehir, prestij mücadelesinde buluşuyor. Ev sahibi Atakaş Hatayspor, bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı ve 7 puanla ligin dibine demir atmış durumda. Mersin'de oynanacak bu maçta, bordo-beyazlılar sezonun ilk 3 puanını alarak taraftarına bir nebze olsun teselli vermek istiyor. Konuk ekip Adana Demirspor tarafında ise geçtiğimiz hafta tarihi bir gün yaşandı. Sezon boyunca yaşadığı puan silme cezaları ve yönetimsel krizlerle sarsılan Mavi Şimşekler, 33. haftada Manisa FK'yı 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Toplamda 3 puan kazansa da eksi puan cezaları nedeniyle -54 puanda kalan Adana ekibi, en azından ligi saha içindeki mücadelesiyle onurlu bir şekilde bitirmeyi hedefliyor. İşte Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor maçının detayları!

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasındaki kritik Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor mücadelesi 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak.

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da, Melek Dakan'ın düdük sesiyle başlayacak. Dakan'ın yardımcılıklarını Ömer T. Özkoç ve Ferhat Çalar yapacak.

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

