Haberler TFF 1.Lig Manisa FK-Atko Grup Pendikspor maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında, 43 puanla 12. sırada yer alan Manisa FK, sahasında 57 puanla 6. sırada bulunan ATKO Grup Pendikspor’u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor karşısında aldığı şok mağlubiyetle sarsılan Manisa FK, taraftarı önünde bu kaybı telafi etmek istiyor. Diğer tarafta ise istikrarlı gidişatını sürdüren Pendikspor, Play-off hattındaki yerini korumak için Manisa deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Peki, Manisa FK-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 10:04
Manisa FK-Atko Grup Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trenedyol 1. Lig'de sezonun son haftalarına girilirken, Manisa FK ve Pendikspor arasındaki mücadele büyük bir stratejik önem taşıyor. Ev sahibi Manisa ekibi, geçtiğimiz hafta sezonun ilk galibiyetini alan Adana Demirspor'a mağlup olarak taraftarını üzmüştü. Teknik direktör ve futbolcular için bu maç, ligin geri kalanı öncesinde bir "özür" niteliği taşıyor. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ev sahibi, orta sıralardan yukarı tırmanmak için galibiyet arayacak. Konuk ekip ATKO Grup Pendikspor ise bu sezonun en formda takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. 57 puanla 6. sırada yer alan ve Play-off potasının en güçlü adaylarından olan İstanbul temsilcisi, Hatayspor deplasmanındaki gollü galibiyetin ardından yakaladığı ivmeyi sürdürmek niyetinde. İşte Manisa FK-Atko Grup Pendikspor maçının detayları!

Manisa FK-Atko Grup Pendikspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasındaki kritik Manisa FK-Atko Grup Pendikspor mücadelesi 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak.

Manisa FK-Atko Grup Pendikspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de, Hakan Ülker'in düdüğüyle başlayacak. Ülker'in yardımcılıklarını Enes Biroğlu ve Mehmet Ali Vardar yapacak.

Manisa FK-Atko Grup Pendikspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK-Atko Grup Pendikspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Manisa FK-Atko Grup Pendikspor maçı izle | TRT SPOR CANLI

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
