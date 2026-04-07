Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de normal sezonun sonuna yaklaşırken 34. hafta heyecanı, hafta içi programıyla devam ediyor. Ev sahibi Bandırmaspor, geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapatmanın verdiği moralle sahaya çıkıyor. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda taraftarının desteğini arkasına alacak olan bordo-beyazlılar, bu sezon iç sahada sergilediği istikrarlı futbolu Sarıyer karşısında da sürdürerek sezon sonu hedefine bir adım daha yaklaşmak niyetinde. SMS Grup Sarıyerspor tarafında ise ligde kalma mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. 42 puanla 14. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz hafta Serikspor karşısında aldığı 3-0'lık net galibiyetle nefes almıştı. Düşme hattıyla arasındaki puan farkını korumak isteyen konuk takım, zorlu Bandırma deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek İstanbul'a avantajlı bir şekilde gitmeyi hedefliyor. İşte bu kritik mücadelenin tüm detayları!

BANDIRMASPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasındaki kritik Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyerspor mücadelesi 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak.

BANDIRMASPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da, Oğuzhan Aksu'nun düdük sesiyle başlayacak. Aksu'nun yardımcılıklarını Haydar Avcı ve Arif Dilmeç yapacak.

BANDIRMASPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Play-off ve ligde kalma yarışını doğrudan ilgilendiren bu maç, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

