Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında, 51 puanla 7. sırada bulunan Bandırmaspor, sahasında 42 puanla 14. sırada yer alan SMS Grup Sarıyerspor’u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Çorum FK deplasmanından altın değerinde 3 puanla dönen Bandırmaspor, galibiyet serisini sürdürerek Play-off potasındaki yerini korumak istiyor. Alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Sarıyer ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Peki, Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 08:30
Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de normal sezonun sonuna yaklaşırken 34. hafta heyecanı, hafta içi programıyla devam ediyor. Ev sahibi Bandırmaspor, geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapatmanın verdiği moralle sahaya çıkıyor. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda taraftarının desteğini arkasına alacak olan bordo-beyazlılar, bu sezon iç sahada sergilediği istikrarlı futbolu Sarıyer karşısında da sürdürerek sezon sonu hedefine bir adım daha yaklaşmak niyetinde. SMS Grup Sarıyerspor tarafında ise ligde kalma mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. 42 puanla 14. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz hafta Serikspor karşısında aldığı 3-0'lık net galibiyetle nefes almıştı. Düşme hattıyla arasındaki puan farkını korumak isteyen konuk takım, zorlu Bandırma deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek İstanbul'a avantajlı bir şekilde gitmeyi hedefliyor. İşte bu kritik mücadelenin tüm detayları!

BANDIRMASPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasındaki kritik Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyerspor mücadelesi 7 Nisan 2026 Salı günü oynanacak.

BANDIRMASPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da, Oğuzhan Aksu'nun düdük sesiyle başlayacak. Aksu'nun yardımcılıklarını Haydar Avcı ve Arif Dilmeç yapacak.

BANDIRMASPOR-SMS GRUP SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Play-off ve ligde kalma yarışını doğrudan ilgilendiren bu maç, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

