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'ta maçı öncesi korkulan olmadı

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Başakşehir deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerken, liderliğini sürdürdü. Öte yandan Kara Kartal'da derbisi öncesi korkulan olmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 21:59
Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi korkulan olmadı

'ta sarı kart sınırında bulunan isimler, Başakşehir deplasmanında kart görmedi ve maçı öncesinde cezalı duruma düşmedi.

'in 30. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek puanını 63'e çıkaran lider Beşiktaş'ta sarı kart sınırındaki oyunculardan da kötü haber gelmedi.

Zorlu mücadele öncesinde 3'er sarı kartı bulunan , , ve , mücadeleyi kart görmeden tamamlayarak Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düşmediler. Siyah-beyazlı ekipte yalnızca , 61. dakikada sarı kart gördü.

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