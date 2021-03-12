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Son dakika spor haberleri: 7 sezon sonra deplasmanında kazandı

’in 30. haftasında ’e konuk olan mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla rakibini deplasmanda tam 7 sezon sonra yenmeyi başardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 21:32
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş 7 sezon sonra Başakşehir deplasmanında kazandı

'in 30. haftasına 1 maçı eksik olmasına karşın 2 puan farkla lider giren , deplasmanında , ve 'in golleriyle 3-2 kazandı ve puan farkını 5'e yükseltti. Başakşehir'i son olarak 9 Kasım 2014 yılında ve 'ın golleriyle 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu maçın ardından rakibiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı. 7 sezon sonra rakibi karşısında 3-2 kazanan , zirvede de puan farkını artırmayı başardı.


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