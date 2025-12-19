Fenerbahçe golcü transferinde rota değiştirdi! Sörloth pahalı geldi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, ara transfer döneminde santrfor mevkisi için bir hamle yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Alexander Sörloth'u gündemine alan sarı-lacivertliler, görüşmelerde istediği sonucu alamayınca o ismin transferine yoğunlaştı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Devre arasında kadroyu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Öncelikli hedef ise santrfor bölgesi...

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği ilk isim İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'tu. Ancak 1.95'lik yıldızın menajeriyle yapılan iki görüşmede de sonuca ulaşılamadı. Özellikle de Atletico kanadı oyuncu için 35 milyon euro bonservis bedelinde diretince, transfer şimdilik rafa kalktı.

Sarı-lacivertliler, Sörloth'da istediğini elde edemeyince B planını devreye soktu ve listenin ikinci sırasında yer alan Artem Dovbyk için harekete geçme kararı aldı. Roma'nın yollarını ayırmak istediği Ukraynalı yıldız için Fenerbahçe transfer komitesi İtalya'ya çıkarma yapma kararı aldı.

Hafta sonu İtalya'da hem oyuncunun menajeriyle hem de kulübü Roma'yla bir görüşme gerçekleştirilecek. Yapılacak toplantıda resmi teklifin net olarak sunulacağı öğrenildi.

YARIN DÖNÜYOR

10 Kasım'da sakatlanan Artem Dovbyk, yarından itibaren çalışmalara başlıyor. Fenerbahçe yönetimi oyuncuyla anlaşma sağlaması halinde sağlık raporları istenecek ve sağlık heyetinden gelecek yanıta göre transfer şekillenecek. Dovbyk, 10 Kasım'dan bu yana 7 maç kaçırdı.

30 MİLYONA GELDİ

Artem Dovbyk, Girona'da gösterdiği performans sonrasında Roma'ya tam tamına 30 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

3 KEZ KRAL OLDU

Artem Dovbyk, 2021-222 ve 2022-23 sezonlarında Ukrayna Premier Ligi'nde gol krallığı tacını taktı. İki sene üst üste yaşadığı krallık sonrasında Girona'ya transfer oldu ve gittiği 2023-24 sezonunda La Liga'yı da gol kralı olarak tamamladı. Öte yandan İtalyan medyasında La Repubblica'nın haberine göre ise Artem Dovbyk'i Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiliz ekibi Everton da istiyor. Haberde; Everton'un Ukraynalı golcüyü yakından takip ettiği ve Roma'ya takas teklifinde bulunacağı bilgisi yer aldı.

REKLAM - Türk Telekom
SON DAKİKA
