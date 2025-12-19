Fenerbahçe golcü transferinde rota değiştirdi! Sörloth pahalı geldi

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği ilk isim İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'tu. Ancak 1.95'lik yıldızın menajeriyle yapılan iki görüşmede de sonuca ulaşılamadı. Özellikle de Atletico kanadı oyuncu için 35 milyon euro bonservis bedelinde diretince, transfer şimdilik rafa kalktı.