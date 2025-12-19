HaberlerFenerbahçe Veerman'ın sözleşmesindeki flaş detay! Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederse...
Fenerbahçe ara transferde orta sahaya bir takviye yapmayı planlarken bu doğrultuda gündemine PSV'nin yıldız ismi Joey Veerman geldi. Fenerbahçe'nin Veerman'a yaptığı teklif ortaya çıkarken Veerman'ın bu teklifi kabul etmesi durumunda Fenerbahçe'nin, Veerman'ın sözleşmesindeki o serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi. Sarı-Lacivertliler, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joey Veerman'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, menajerler aracılığıyla PSV Eindhoven'dan yıllık 2 milyon Euro kazanan Veerman'a 4 milyon Euro vereceğini söyledi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERİYOR
Ocak ayından itibaren geçerli olacak serbest kalma maddesine göre 25 milyon Euro ödeyen bir kulüp, yıldız futbolcuyu kadrosuna katabiliyor. Fenerbahçe, Veerman ile anlaştığı anda PSV ile iletişime geçecek ve serbest kalma bedelini ödeyecek.
Tecrübeli futbolcunun da Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon 22 maçta süre bulan Hollandalı, 8 gol attı ve 7 asist yaptı. Hollanda ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Veerman'ın, transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 27 milyon Euro.
Veerman 2022 yılında Heerenveen'den PSV Eindhoven'a 6 milyon Euro'ya transfer oldu. PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman, 16 kez Hollanda Milli Takımı forması giydi. 1 gol attı.
TAYLOR İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Devre arasında kadrosuna 8 numara takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da Ajax forması giyen Kenneth Taylor ile görüşmelerini sürdürüyor. Hollanda ekibinin Fenerbahçe'den beklentisi 25 milyon Euro.