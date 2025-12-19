Veerman'ın sözleşmesindeki flaş detay! Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederse...

Tecrübeli futbolcunun da Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon 22 maçta süre bulan Hollandalı, 8 gol attı ve 7 asist yaptı. Hollanda ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Veerman'ın, transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 27 milyon Euro.