Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin'den Fenerbahçe'nin 3 forvetine bedel performans!

Son dakika spor haberleri: 'ta 'den 'nin 3 forvetine bedel performans!

'ta gollerine devam ediyor. Siyah-beyazlıların Kanadalı hücum oyuncusu, deplasmanını da boş geçmedi ve gol sayısını 14 yaparak 'nin 3 forvetiyle skorunu eşitledi. Fenerbahçe'de , ve Thiam'ın 'de toplam 14 golü bulunuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 21:20
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin'den Fenerbahçe'nin 3 forvetine bedel performans!

attığı gollerle 'e damga vurmaya devam ediyor. Şampiyonluk yolunda kritik virajını 3-2 aşan siyah-beyazlılarda hücum oyuncularının gösterdiği performans göz kamaştırıyor. Başakşehir maçının 42. dakikasında gol perdesini açan Cyle Larin takımına katkısını sürdürdü.

SAMATTA+CISSE+THIAM'LA GOL SAYISINI EŞİTLEDİ!
Her geçen maç performansını yükselten Cyle Larin, Başakşehir maçındaki golüyle toplam skorunu 14 yaptı ve 'nin 3 forvetinin toplam gol sayısına ulaştı. Sarı-lacivertlilerde 4, 4 ve 'ın 6 golü bulunuyor.

kulüplerinin radarında olan 25 yaşındaki futbolcu için yönetimi 15 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

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