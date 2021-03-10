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Alkışlar Erdal Erdem’e

Beşiktaş'ın malzeme sorumlusu Erdal Erdem, kadınlar için çok anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. "Kadına Dokunma" isimli sosyal sorumluluk projesi doğrultusunda imzaya sunulan Beşiktaş formasının ilk imzacıları kulüp başkanı ile eşi oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 21:53 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Alkışlar Erdal Erdem’e

Beşiktaş'ın malzeme sorumlusu Erdal Erdem, kadınlar için çok anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. "Kadına Dokunma" isimli sosyal sorumluluk projesi doğrultusunda imzaya sunulan Beşiktaş formasının ilk imzacıları kulüp başkanı ile eşi oldu. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ile kadın sporcularının yanı sıra Sergen Yalçın ile futbolcular Necip, Atiba, Josef ve N'Koudou da formaya imzalarını attı. Açık artırma ile satılacak olan formanın geliri sığınma evlerinde yaşayan mağdur kadınlara bağışlanacak.

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