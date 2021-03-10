Alkışlar Erdal Erdem’e

Beşiktaş'ın malzeme sorumlusu Erdal Erdem, kadınlar için çok anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. "Kadına Dokunma" isimli sosyal sorumluluk projesi doğrultusunda imzaya sunulan Beşiktaş formasının ilk imzacıları kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile eşi Berna Çebi oldu. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ile kadın sporcularının yanı sıra Sergen Yalçın ile futbolcular Necip, Atiba, Josef ve N'Koudou da formaya imzalarını attı. Açık artırma ile satılacak olan formanın geliri sığınma evlerinde yaşayan mağdur kadınlara bağışlanacak.