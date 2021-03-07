Son dakika spor haberi: Josef'ten Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Ligin en iyisi"

Hakemler hakkındaki düşüncesi sorulan Josef, "Onlar da bizim gibi insan, hata yapabiliyorlar. Asıl problem bazı kulüplerin çok ses çıkararak kazanmak istemesi. Futbol her zaman sahada kazanılır ya da kaybedilir. Hakemlerin yaptıklarına saygım var" dedi.