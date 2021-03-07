Son dakika spor haberi: Josef'ten Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Ligin en iyisi"

Spor Toto Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Beşiktaş, liderlik koltuğuna oturdu.
Spor Toto Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Beşiktaş, liderlik koltuğuna oturdu.
Siyah-beyazlıların yükselen form grafiğindeki kilit isim Josef de Souza, sosyal medya hesabından maç sonrası soru-cevap yaptı.
Taraftarların İngilizce ve Portekizce yönelttiği soruları yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, "Ligin en iyi orta saha oyuncusu sen misin?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Kendimi en iyisi olarak görmüyorum ama en iyiler arasına girmek için çok çalışıyorum. Bana göre ligin en iyisi Luiz Gustavo...
Josef, "Beşiktaş'ta ne kadar kalacaksın?" sorusunu ise parmaklarıyla 1,2,3,4,5 sayıp "Bilmiyorum" yaparak yanıtladı.
Brezilyalı tecrübeli oyuncu, "Ligin en iyi forveti kim?" şeklinde gelen soruya "Aboubakar" diyerek cevap verdi.
Hakemler hakkındaki düşüncesi sorulan Josef, "Onlar da bizim gibi insan, hata yapabiliyorlar. Asıl problem bazı kulüplerin çok ses çıkararak kazanmak istemesi. Futbol her zaman sahada kazanılır ya da kaybedilir. Hakemlerin yaptıklarına saygım var" dedi.
Josef birlikte oynadığı en iyi 11'i de açıklarken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Reges'e de yer verdi.
İŞTE JOSEF'İN EN İYİ 11'İ
Dida, Danilo, Otamendi, Toloi, Alexandro, Fernando Reges, Kaka, Ze Roberto, Hulk, Coutinho, Luis Fabiano