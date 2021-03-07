Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Josef'ten Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Ligin en iyisi"

Son dakika spor haberi: Josef'ten Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Ligin en iyisi"

Son dakika haberleri... 'in 29. haftasında sahasında konuk ettiği 'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Brezilyalı orta saha oyuncusu , sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtladı. Yıldız futbolcu "Ligin en iyi orta sahası sen misin?" sorusunu Fenerbahçeli oyuncunun adını vererek yanıtladı. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 10:39 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 10:51
Son dakika spor haberi: Josef'ten Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Ligin en iyisi"

Spor Toto 'de sahasında konuk ettiği 'yı 2-1 yenen , liderlik koltuğuna oturdu.

Son dakika spor haberi: Josef'ten Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Ligin en iyisi"

Siyah-beyazlıların yükselen form grafiğindeki kilit isim , sosyal medya hesabından maç sonrası soru-cevap yaptı.

Son dakika spor haberi: Josef'ten Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Ligin en iyisi"

Taraftarların İngilizce ve Portekizce yönelttiği soruları yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, "Ligin en iyi orta saha oyuncusu sen misin?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Son dakika spor haberi: Josef'ten Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Ligin en iyisi"

Kendimi en iyisi olarak görmüyorum ama en iyiler arasına girmek için çok çalışıyorum. Bana göre ligin en iyisi Luiz Gustavo...

Son dakika spor haberi: Josef'ten Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Ligin en iyisi"

Josef, "'ta ne kadar kalacaksın?" sorusunu ise parmaklarıyla 1,2,3,4,5 sayıp "Bilmiyorum" yaparak yanıtladı.

Son dakika spor haberi: Josef'ten Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Ligin en iyisi"

Brezilyalı tecrübeli oyuncu, "Ligin en iyi forveti kim?" şeklinde gelen soruya "Aboubakar" diyerek cevap verdi.

Son dakika spor haberi: Josef'ten Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Ligin en iyisi"

Hakemler hakkındaki düşüncesi sorulan Josef, "Onlar da bizim gibi insan, hata yapabiliyorlar. Asıl problem bazı kulüplerin çok ses çıkararak kazanmak istemesi. Futbol her zaman sahada kazanılır ya da kaybedilir. Hakemlerin yaptıklarına saygım var" dedi.

Son dakika spor haberi: Josef'ten Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Ligin en iyisi"

Josef birlikte oynadığı en iyi 11'i de açıklarken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Reges'e de yer verdi.

Son dakika spor haberi: Josef'ten Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Ligin en iyisi"

İŞTE JOSEF'İN EN İYİ 11'İ

Dida, Danilo, Otamendi, Toloi, Alexandro, Fernando Reges, Kaka, Ze Roberto, Hulk, Coutinho, Luis Fabiano

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