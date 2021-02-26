Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: N'Sakala "İyi oynayarak kazandık"

Son dakika spor haberi: N'Sakala "İyi oynayarak kazandık"

'in 27. haftasında kritik virajı kayıpsız dönen , karşısında 3 puanı 3 golle almayı başardı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fabrice N'Sakala "İyi oynayarak kazandık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:15
Son dakika spor haberi: N'Sakala "İyi oynayarak kazandık"

'in 27. haftasında konuk ettiği 'u 3-0 mağlup eden 'ta Fabrice N'Sakala, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanarak devam etmek istediklerini söyleyen , "Çok uzun süredir bu top kapma meselesine çalışıyoruz. İyi oynayarak kazandık. Herkesin kazandığı dönemde kazanarak devam etmek önemliydi. Sezon hala çok uzun. Kazanarak devam etmek istiyoruz." dedi.

Şampiyonluk için konuşan N'Sakala, "Aile gibiyiz. Bu bir kulüp politikası. İyi hissediyoruz. Umarız böyle devam eder ve hedefimiz olan şampiyonluğu elde ederiz." ifadelerini kullandı.

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