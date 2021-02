Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Denizlispor maçında Sergen Yalçın'dan 'iptal' tepkisi!

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 22. dakikasında Larin'in golüyle 1-0 öne geçerken, siyah-beyazlılar dakikalar 29'u gösterdiğinde Cyle Larin'in ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Ancak VAR uyarısı sonrasında Larin'in topa elle müdahale ettiği belirtildi ve Hakem Cüneyt Çakır, gol kararını geçersiz saydı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da, yedek kulübesinde kurmaylarıyla birlikte tabletten golün tekrarını izledi. Yalçın ve ekibi pozisyonun temiz olduğunu belirterek hakeme tepki gösterdi.