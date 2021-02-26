Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Denizlispor maçında Sergen Yalçın'dan 'iptal' tepkisi!

Son dakika spor haberi: - maçında 'dan 'iptal' tepkisi!

Son dakika spor haberi... 'in 27. haftasında 'u konuk eden , karşılaşmanın 29. dakikasında 2. golü bulurken, VAR uyarısı sonrasında bu gol iptal edildi. Teknik Direktör , iptal kararına tepki gösterdi. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 20:33
Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Denizlispor maçında Sergen Yalçın'dan 'iptal' tepkisi!

'in 27. haftasında 'u konuk eden , karşılaşmanın 22. dakikasında 'in golüyle 1-0 öne geçerken, siyah-beyazlılar dakikalar 29'u gösterdiğinde 'in ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Ancak VAR uyarısı sonrasında Larin'in topa elle müdahale ettiği belirtildi ve Hakem , gol kararını geçersiz saydı.

Beşiktaş Teknik Direktörü da, yedek kulübesinde kurmaylarıyla birlikte tabletten golün tekrarını izledi. Yalçın ve ekibi pozisyonun temiz olduğunu belirterek hakeme tepki gösterdi.

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