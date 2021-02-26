Beşiktaş - Denizlispor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller; 22' Larin, 38' Aboubakar ve 39' Adem Ljajic'ten geldi.

Bu skorla siyah-beyazlılar puanını 54'e çıkardı.

LJAJIC LİGDEKİ 2. GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlığını atlattıktan sonra birçok maçta şans verdiği Adem Ljajic'ten beklediğini aldı. Ljajic, Denizlispor karşısında ligdeki ikinci golünü attı.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in her geçen gün yükselen performansı dikkatlerden kaçmazken, Boşnak yıldızın yükselen performansında Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın etkisi de göz ardı edilmiyor. Geçtiğimiz sezon başında Abdullah Avcı döneminde 'Problem isim' olarak gösterilen Ljajic, bu sezonun ilk yarısında ise sakatlıklar nedeniyle birçok karşılaşmada forma giyememişti. Adem Ljajic'in sakatlığını atlatmasının ardından bu futbolcuyla birçok kez görüşen Sergen Yalçın, her fırsatta Adem'in yeni transfer etkisi oluşturacağını ifade etmişti. Ligin ikinci yarısında birçok karşılaşmada forma şansı bulan Ljajic, orta sahadaki etkili futboluyla dikkat çekerken, Denizlispor karşısında da fileleri havalandırarak bu sezonki ikinci golüne imza attı.

Son haftalarda ilk 11'in değişmez isimlerinden olan Ljajic, Denizlispor karşısında oynadığı futbol ve attığı golle galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Yıldız futbolcu, karşılaşmanın 65. dakikasında yerini Necip'e bıraktı.

GHEZZAL YEDEK KULÜBESİNDE

Siyah-beyazlı ekipte Gençlerbirliği karşısında attığı şık golle kilidi açan isim olan ancak yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal, Yukatel Denizlispor maçına yedek külübesinde başladı. Daha önce 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı düşünülen Cezayirli kanat oyuncusu, hafta içi yapılan antrenmanlarda çalıştı ve Denizlispor maçını kadrosuna dahil edildi.

SİYAH-BEYAZLILARDA CEZALILAR DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezaları nedeniyle Gençlerbirliği maçında görev alamayan Vida ve N'Sakala, Yukatel Denizlispor maçıyla formalarına kavuştu.

Konyaspor maçında rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan N'Sakala ve mücadelenin ikinci yarısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Vida, 11'e döndü. Bu iki ismin yokluğunda Gençlerbirliği maçında stoper Necip Uysal, sol bekte ise orta saha oyuncusu olan Dorukhan Toköz görev almıştı. Vida ve N'Sakala'nın cezalarının tamamlamalarının ardından 11'e dönmeleriyle, Beşiktaş'ta ideal savunma 4'lüsüne kavuşmuş oldu.

TARAFTARDAN ANLAMLI PANKART

Siyah-beyazl taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Savaşımız yeni başlıyor" sözünü pankart yaparak stadyuma astı.

Beşiktaş taraftarları, Denizlispor maçı öncesinde tribünlere pankatlar yerleştirdi. Futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı pankartın yanı sıra, bir tribünde de teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Savaşımız yeni başlıyor" sözüne yer verildi.

HAKAN KUTLU'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Yukatel Denizlispor Teknik direktörü Hakan Kutlu, Süper Lig'in 26'ncı haftasında 1-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Özer Özdemir'in yerine Tiago Lopes'e, Recep Niyaz'ın yerine ise Kubilay Aktaş'a görev verdi.

Yukatel Denizlispor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Cenk Gönen, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Ayman Mohamed, Kubilay Aktaş, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Rodallega."