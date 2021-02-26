Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı!

Son dakika spor haberi: 'ın planı ortaya çıktı!

Son dakika spor haberi... medyasına göre , 'u bedelsiz bırakmayacak. ise ’i satıp Cenk’i alacak. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 23:34 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı!

'ın 'dan kiraladığı golcüsü ile ilgili planları dış basında da sıkça dillendirilmeye başlandı. merkezli Ligablatt.de adlı site, Everton'ın usta forvetin Beşiktaş'ta verimli bir süreç geçirmesinden memnuniyet duyduğunu ancak yaz transfer dönemi için taraflar arasındaki en büyük engelin mali konular olduğunu yazdı. Cenk'i bedelsiz olarak siyah-beyazlılara bırakmak istemeyen İngilizlerin makul bir ücret karşılığında transfere onay verebileceği ifade edildi. Ayrıca Beşiktaş'ın 'i satarak 29 yaşındaki Cenk'in maliyetini karşılayabileceği belirtilirken, 10 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi halinde Kanadalı futbolcunun elden çıkarılacağı kaydedildi. Haberde Cenk Tosun'un Beşiktaş'ta kalmak istediğinin özellikle aldı çizildi. Everton cephesinde de Cenk'in gözde bir isim olmadığı yorumu yapıldı.

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