Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı golcüsü Cenk Tosun ile ilgili planları dış basında da sıkça dillendirilmeye başlandı. Almanya merkezli Ligablatt.de adlı site, Everton'ın usta forvetin Beşiktaş'ta verimli bir süreç geçirmesinden memnuniyet duyduğunu ancak yaz transfer dönemi için taraflar arasındaki en büyük engelin mali konular olduğunu yazdı. Cenk'i bedelsiz olarak siyah-beyazlılara bırakmak istemeyen İngilizlerin makul bir ücret karşılığında transfere onay verebileceği ifade edildi. Ayrıca Beşiktaş'ın Cyle Larin'i satarak 29 yaşındaki Cenk'in maliyetini karşılayabileceği belirtilirken, 10 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi halinde Kanadalı futbolcunun elden çıkarılacağı kaydedildi. Haberde Cenk Tosun'un Beşiktaş'ta kalmak istediğinin özellikle aldı çizildi. Everton cephesinde de Cenk'in gözde bir isim olmadığı yorumu yapıldı.