Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı stoperi, başka bir takıma kaptırmak istemeyen Siyah-Beyazlılar'ın Atınç'a, "Bizimle görüşmeden başka bir takıma imza atma" dediği iddia edildi.

ATINÇ NUKAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

Beşiktaş altyapısından yetişen Atınç Nukan, 2015'te 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Leipzig'e transfer olmuş, 2016-2018 yılları arasında ise kiralık olarak Siyah-Beyazlı takımın formasını giymişti. Atınç, 2019'da ise bedelsiz olarak Göztepe'ye transfer oldu.