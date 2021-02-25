Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz hamle! "Bizimle görüşmeden imza atma"

Son dakika spor haberleri: 'tan sürpriz hamle! "Bizimle görüşmeden imza atma"

Son dakika haberleri: Spor Toto 'in 27. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar 'ın isteği üzerine Süper Lig'den bir stoper ile görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 20:06 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 20:09
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! "Bizimle görüşmeden imza atma"

Geçtiğimiz haftayı bay geçen , 27. haftada sahasında 'u konuk edecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! "Bizimle görüşmeden imza atma"

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! "Bizimle görüşmeden imza atma"

Gelecek sezon kadrosu için kollarını sıvayan siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim listeye eklendi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! "Bizimle görüşmeden imza atma"

GÜNDEME ATINÇ NUKAN GELDİ

Takvim'in haberine göre , kulübün altyapısından yetişen ve şu an forması giyen 'ı gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! "Bizimle görüşmeden imza atma"

'de şampiyonluk yarışı veren , bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetim, bu doğrultuda eski futbolcuları 'ı transfer listesine yazdı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! "Bizimle görüşmeden imza atma"

DEV STOPERE TEKLİF GELİYOR

Yaşadığı sakatlıkların izlerini silmeyi başaran ve 'de forması ile bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki Atınç için 'ın sezon sonu teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! "Bizimle görüşmeden imza atma"

BEŞİKTAŞ'TAN ATINÇ NUKAN'A: BİZİMLE GÖRÜŞMEDEN...

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı stoperi, başka bir takıma kaptırmak istemeyen Siyah-Beyazlılar'ın Atınç'a, "Bizimle görüşmeden başka bir takıma imza atma" dediği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! "Bizimle görüşmeden imza atma"

ATINÇ NUKAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

altyapısından yetişen , 2015'te 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Leipzig'e transfer olmuş, 2016-2018 yılları arasında ise kiralık olarak Siyah-Beyazlı takımın formasını giymişti. Atınç, 2019'da ise bedelsiz olarak 'ye transfer oldu.

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