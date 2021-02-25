Geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş, 27. haftada sahasında Denizlispor'u konuk edecek.
Geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş, 27. haftada sahasında Denizlispor'u konuk edecek.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Gelecek sezon kadrosu için kollarını sıvayan siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim listeye eklendi.
GÜNDEME ATINÇ NUKAN GELDİ
Takvim'in haberine göre Beşiktaş, kulübün altyapısından yetişen ve şu an Göztepe forması giyen Atınç Nukan'ı gündemine aldı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetim, bu doğrultuda eski futbolcuları Atınç Nukan'ı transfer listesine yazdı.
DEV STOPERE TEKLİF GELİYOR
Yaşadığı sakatlıkların izlerini silmeyi başaran ve Süper Lig'de Göztepe forması ile bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki Atınç için Beşiktaş'ın sezon sonu teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'TAN ATINÇ NUKAN'A: BİZİMLE GÖRÜŞMEDEN...
Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı stoperi, başka bir takıma kaptırmak istemeyen Siyah-Beyazlılar'ın Atınç'a, "Bizimle görüşmeden başka bir takıma imza atma" dediği iddia edildi.
ATINÇ NUKAN'IN ÖZGEÇMİŞİ
Beşiktaş altyapısından yetişen Atınç Nukan, 2015'te 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Leipzig'e transfer olmuş, 2016-2018 yılları arasında ise kiralık olarak Siyah-Beyazlı takımın formasını giymişti. Atınç, 2019'da ise bedelsiz olarak Göztepe'ye transfer oldu.