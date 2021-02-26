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Son dakika haberleri | 'dan şampiyonluk sözleri! ...

'in 27. haftasında sahasında ile karşılaşacak. Geçtiğimiz haftayı bay geçen siyah-beyazlılar, lider 'ın 3 puan arkasına düştü. Teknik direktör takımla toplantı yaparken şampiyonluk konusunda da şifreyi verdi. İşte Yalçın'ın o sözleri... | Son dakika haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 10:49
Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri! Fenerbahçe...

maçıyla bugün 'e yeniden giriş yapacak 'ta birlik, beraberlik rüzgarı esiyor. Yönetim kurulu ve teknik heyet şampiyonluk yarışında en kritik viraja girilmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde oyuncuların zirve motivasyonunu yüksek tutmayı hedefliyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri! Fenerbahçe...

Başkan bugün tesislere giderek maç öncesinde takımla toplantı yapacak. Göreve geldiği günden bu yana maçlardan önce teknik heyet ve futbolcularla buluşmaya özen gösteren Çebi'nin bu kez farklı bir konuşma gerçekleştireceği öğrenildi. Çebi sadece maçı için değil, önümüzdeki tüm süreç için bir motivasyon konuşması yapacak ve şampiyonluğa olan inancını dile getirecek.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri! Fenerbahçe...

Futbolcuların alacaklarını zamanında ödeyerek, takım içerisinde huzursuzluk olmasını engelleyen yönetimin yanı sıra da futbolcuları mental açıdan sürekli hazır tutmaya çalışıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri! Fenerbahçe...

Milliyet'in haberine göre herkesin 'ten umut kestiği sırada bu futbolcuyu takıma kazandıran Yalçın dün takımla bir taktik toplantısı yaptı.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri! Fenerbahçe...

'ın ayrıca bugün de başta maçı olmak üzere derbisinin de dahil olduğu önümüzdeki zorlu süreç üzerinden bir değerlendirme yapacağı aktarıldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri! Fenerbahçe...

, 'de milli ara öncesi sırasıyla , (D), , (D) ve ile karşılaşacak. 5 maçlık süreci 15 puanla kapatarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atmanın hesaplarını yapıyor.

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