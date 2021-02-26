Son dakika Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri! Fenerbahçe...

Başkan Ahmet Nur Çebi bugün tesislere giderek maç öncesinde takımla toplantı yapacak. Göreve geldiği günden bu yana maçlardan önce teknik heyet ve futbolcularla buluşmaya özen gösteren Çebi'nin bu kez farklı bir konuşma gerçekleştireceği öğrenildi. Çebi sadece Denizlispor maçı için değil, önümüzdeki tüm süreç için bir motivasyon konuşması yapacak ve şampiyonluğa olan inancını dile getirecek.