Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi oyuncular var?

Süper Lig'de heyecan 25. hafta maçlarıyla sürüyor. Günün öne çıkan mücadelesinde Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmanın başlama saati kar yağışı beklentisi nedeniyle 19.00'dan 16.00'ya alınmıştı. Bu maç öncesi iki takımda da eksikler var. Beşiktaş'ın defans hattındaki eksik ve cezalı oyuncularının çokluğu dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılarda, N'Sakala ve Vida cezalı, Montero ve Rıdvan Yılmaz ise sakat.

GEÇEN HAFTAYI BAY GEÇTİ

Yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kalan başkent ekibi, geçen haftayı bay geçmişti. Bu arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Gençlerbirliği, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Ligde oynadığı son 6 maçı kazanamayan (5 mağlubiyet, 1 beraberlik) kırmızı-siyahlılar, 20 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Gençlerbirliği'nde sarı kart cezalısı Piris da Motta ile sakatlıkları bulunan Diego Angelo ve Giovanni Sio, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın, Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Toure, Polomat, Arda, H.İbrahim, Murat, Piris, Soner, Furman, Safa, Candeias

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Necip, Bilal, Rosier, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 94. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 9 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 64 golle karşılık verdi.

ANKARA'DAKİ MAÇLARDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi. Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 46 lig maçının 22'sini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ankara'da siyah-beyazlılar 72, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı. Beşiktaş, geçen sezon Ankara'da oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmişti.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Siyah beyazlılarda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Rosier, Ghezzal ve Necip Uysal Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada Vodafone Park Stadı'nda oynanacak Denizlispor maçında sahada olamayacak.