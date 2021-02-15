Haberler Beşiktaş Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı öncesi Başkent'te kar alarmı! Karşılaşma oynanacak mı?

- maçı öncesi 'te kar alarmı! Karşılaşma oynanacak mı?

tarafından başlama saati 16.00 olarak değiştirilen - maçı öncesi kar alarmı verildi! 'nden yapılan açıklamaya göre, maç saatinde çevresinde yoğun kar yağışı beklendiği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:56
Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı öncesi Başkent'te kar alarmı! Karşılaşma oynanacak mı?

'in 25. haftasında ile , saat 16.00'da 'nda karşı karşıya gelecek.

tarafından başlama saati 19.00'dan 16.00'ya çekilen karşılaşma ömcesi, tıpkı - maçında olduğu gibi kar alarmı verildi.

'nden paylaşılan son bilgilere göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak. Kar yağışı altında oynanması beklenen karşılaşma sırasında da hava sıcaklığının eksi 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

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