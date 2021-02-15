İşte Gençlerbirliği Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde Galatasaray ve Fenerbahçe ile zorlu bir zirve yarışına giren siyah-beyazlı takım; 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 48 puan topladı. Bugün de kazanarak zirve takibini sürdürmek isteyen Kara Kartallar'da tek parola mutlak 3 puan... Öte yandan Beşiktaş, son 3 deplasman maçında bir galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı.



DORUKHAN&MENSAH DÖNÜYOR

Hatay ile dış sahada 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, sonraki deplasman maçında ise Karagümrük'ü 4-1 yendi. Beşiktaş, son deplasman karşılaşmasında ise Antalya ile 1-1 berabere kaldı. Bu arada Beşiktaş'ta cezalı olan Vida ve N'Sakala forma giyemeyecek. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan ise 2 maçlık cezasını tamamladı. Dorukhan'ın yanı sıra, sarı kart cezasını bitiren Mensah da takımdaki yerini alabilecek. Trabzonspor maçında sakatlanan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Rıdvan'ın da görev alması beklenmiyor.



GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Toure, Polomat, Arda, H.İbrahim, Murat, Piris, Soner, Furman, Safa, Candeias

BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Necip, Bilal, Rosier, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar



3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta Necip, Ghezzal ve Rosier, bugünkü karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu Gençlerbirliği karşısında da sarı kart gördükleri takdirde 27. haftadaki Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım Süper Lig'de 94. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 9 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 64 golle karşılık verdi.



EYVAH HAKEM UĞURLU!

Gençlerbirlıği maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, siyah-beyazlı takımın daha önce 11 maçını yönetti. Kara Kartal bu karşılaşmaların sadece 4'ünü kazanıp 5'ini kaybetti, 2 maçta da berabere sonuçlandı. Yaşar Kemal Uğurlu bu maçlarda Beşiktaş'a 2, rakiplerine 1 kırmızı kart çıkardı.



HAZIRLIKLAR TAMAM

Beşiktaş dün sabah yaptığı son idmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı... Yoğun kar yağışı altında 5'e 2 pas ve top kapma idmanı sonrası taktik çalışma yapan siyah- beyazlılar, çitf kale maç oynadı. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi. İdman sırasında oyuncuların oldukça keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.