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kar altında çalıştı! İşte o görüntüler

'in 25. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü deplasmanına konuk olacak , kar yağışı altında yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 13:07
Beşiktaş kar altında çalıştı! İşte o görüntüler

'in 25. haftasında deplasmanında boy gösterecek olan , bugün 'nde kar yağışı altında yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör yönetiminde yapılan ve 1,5 saat süren çalışma kondisyon ve taktik ağırlıklıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve streching hareketleriyle başlayan idman, pas oyunları ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar bugün saat 14.00'te özel uçakla Ankara'ya gidecek.

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