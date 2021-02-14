Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oğuzhan Özyakup...

Son dakika: 'ta sakatlık şoku! ...

Son dakika haberi: , ’un alt baldır arka adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 12:50
Son dakika: Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oğuzhan Özyakup...

, 'un alt baldır arka adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un 'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.

Oğuzhan Özyakup'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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