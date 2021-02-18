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'ın Rosier planı belli oldu! Yapılacak teklif...

'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlı yönetim, 4.5 milyon Euro piyasa değeri olan Valentine Rosier için öncelikle Sporting Lizbon’a yeni bir kiralama teklifi yapma kararı aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 23:42 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 00:26
Beşiktaş'ın Rosier planı belli oldu! Yapılacak teklif...
'ın sezon başında sezon başı Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier'i takımda tutmak adına atağa kalktı. Bu transfer için yol haritasını belirleyen Siyah-Beyazlı yönetim, performansı büyük alkış alan Fransız sağ bek için Portekiz kulübüyle kısa sürede masaya oturacak.

YALÇIN KALMASINI ÇOK İSTİYOR
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın mutlaka takımda kalmasını istediği Rosier için Beşiktaş yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.

MALİYETİ DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYOR
Bunun nedeni ise Rosier'in piyasa değerinin 4.5 milyon Euro olması. Ekonomik sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar böylelikle Rosier'den düşük bir maliyetle 1 sezon daha faydalanmayı planlıyor.

ROSIER KOZ OLARAK KULLANILACAK
Eğer bu hedefe ulaşılamazsa bu kez de 24 yaşındaki sağ bek için bonservis pazarlıkları başlayacak. Yönetim, Rosier'in Beşiktaş'ta oynama isteğini pazarlıklarda avantaja çevirmeyi düşünüyor.

5 GOLE KATKISI VAR
Sezon başından bu yana çok istikrarlı bir performans gösteren Valentine Rosier 1 gol ve 4 asistle 5 gole direkt olarak katkıda bulundu. (Takvim)

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