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'ın planı hazır

Süper Lig'de sezonun ilk yarısındaki BAY haftası ve milli araları çok iyi değerlendiren teknik direktör , aynı şekilde takımını kondisyon olarak yoğun programa hazırlamayı hedefliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:17 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ın Fenerbahçe planı hazır

Süper Lig'de sezonun ilk yarısındaki BAY haftası ve milli araları çok iyi değerlendiren teknik direktör , aynı şekilde takımını kondisyon olarak yoğun programa hazırlamayı hedefliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk yarıda olduğu gibi uzun kazanma serileri yakalayıp takımın şampiyonluk yarışındaki varlığını korumak istiyor. Sergen Yalçın, BAY haftası sonrasında oynayacakları Denizlispor, Y. Malatyaspor, Gaziantepspor ve Başakşehir maçlarını da kayıpsız geçerek 31. haftadaki derbisine 6'da 6'yla çıkmayı amaçlıyor.

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