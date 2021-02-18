Beşiktaş'ta 1 formaya 3 aday

Beşiktaş'ta eksiklerin dönmesi teknik heyetin elini biraz daha güçlendirdi. Ghezzal'ın beklenmedik sakatlığı dışında, özellikle savunmanın solunda yaşanan sorun da Denizlispor maçında yerini bolluğa bırakmış durumda. N'Sakala'nın cezası biterken, Rıdvan Yılmaz da maç gününe kadar hazır duruma gelecek. İki sol beki N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz'ın dönecek olmasıyla bu bölgede eksiği kalmayan Sergen Yalçın, Dorukhan'ın G.Birliği maçındaki başarılı performansı sonrasında Denizlispor maçı için düşünmeye başladı. Dorukhan'ın performansı sonrasında bu futbolcuya Denizlispor karşısında da şans vermek isteyen başarılı teknik adamın orta sahada Atiba-Dorukhan değişikliğine giderek, Kanadalı yıldızı dinlendirmeyi planlıyor.