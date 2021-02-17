Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun durmuyor! Özel program...

Son dakika haberi: durmuyor! Özel program...

'ın ara transferde kadrosuna kattığı ve ilk maçında ağlarını 2 kez havalandıran , 3 gün izne karşın bireysel çalışmalarını sürdürüyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:08
Son dakika Beşiktaş haberi: Cenk Tosun durmuyor! Özel program...

deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan , bu haftayı bay geçmesi sebebiyle 11 günlük araya girerken Teknik Direktör oyunculara 3 günlük izin verdi. Cuma günü başlayacak olan antrenmanlar öncesinde çalışmalarına ara vermiyor. Ara transfer döneminde takıma dahil olan Beşiktaş'ın eski yıldızı, çıktığı ilk maçında ağları 2 kez havalandırırken, takıma da büyük bir katkı sağlayacağının sinyallerini vermişti. Kondisyonu iyi durumda olmasına karşın 3 gün izni boş geçirmek istemeyen golcü oyuncu, özel programı dahilinde hazırlıklarını sürdürüyor.

SON DAKİKA