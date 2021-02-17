Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı

Son dakika: sakatlığı bulunan 'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın, 'de ile oynadığı maçta sakatlanan Cezayirli futbolcu 'ın sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:02 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:17
Son dakika: Beşiktaş sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı

'a Cezayirli oyuncusu 'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ile oynanan mücadelede sakatlık yaşayan Cezayirli futbolcunun sol kalça ön adalesinde 2. derece gerilme ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Futbol takımımızın 'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan MR görüntülemesinde, sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir.

Sezon başında İngiliz ekibi Leicester City'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Rachid Ghezzal, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı toplam 19 karşılaşmada 1 gol kaydederken 10 da asist yaptı.

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