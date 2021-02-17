Son dakika: Beşiktaş sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı

Beşiktaş'a Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gençlerbirliği ile oynanan mücadelede sakatlık yaşayan Cezayirli futbolcunun sol kalça ön adalesinde 2. derece gerilme ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Futbol takımımızın Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan MR görüntülemesinde, sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir.

Sezon başında İngiliz ekibi Leicester City'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Rachid Ghezzal, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı toplam 19 karşılaşmada 1 gol kaydederken 10 da asist yaptı.