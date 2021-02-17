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Son dakika haberi: 'dan zor karar! N'Sakala mı, Rıdvan mı, mı?

'ta eksikler dönüyor. N'Sakala ve 'nın cezası biterken, ve Oğuzhan'ın maçına yetişeceği öğrenildi. Sol bekte başarılı bir performans sergileyen ise 'ın aklını karıştırdı. Başarılı teknik adam, Denizlispor maçında Dorukhan'a forma vermek istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:03
Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan zor karar! N'Sakala mı, Rıdvan mı, Dorukhan mı?

deplasmanına N'Sakala, , , , 'tan yoksun giden 'ta, N'Sakala ve Vida'nın cezası tamamlanırken, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un da maçına yetişeceği öğrenildi. 'te sol beklerinin ikisinin de yokluğunda bu bölgede 'ü oynatan , bu oyuncunun başarılı performansı sonrasında Denizlispor maçı için düşünmeye başladı. 2 sol beki N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz'ın dönecek olmasıyla birlikte bu bölgede eksiği kalmayan , 'ın performansı sonrasında Denizlispor maçı için düşünmeye başladı. Dorukhan'ın başarılı performansı sonrasında bu futbolcuya Denizlispor karşısında da şans vermek isteyen başarılı teknik adam, -Dorukhan değişikliğine gidebilir. Cuma günü başlayacak olan antrenmanlarla birlikte Dorukhan'ı as takımda deneyecek olan Sergen Yalçın, bu futbolcunun antrenman performansı doğrultusunda Denizlispor maçının kadrosunu belirleyecek.

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