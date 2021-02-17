Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta o isme kulübe yolu gözüktü! İşte Sergen Yalçın'ın planı

'ta o isme kulübe yolu gözüktü! İşte 'ın planı

Son dakika haberleri... 'de 'ni mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş'ta maçın yıldızı ara transferde kadroya dahil edilen olmuştu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör 'ın bu mücadele sonrası ilk 11'de değişikliğe gideceği öğrenildi. Beşiktaş'ta o isme kulübe yolu gözüktü. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 08:48
Beşiktaş'ta o isme kulübe yolu gözüktü! İşte Sergen Yalçın'ın planı

Cyle Larin'in 4, Aboubakar'ın ise üst üste 3 maçı boş geçtiği dönemde Teknik Direktörü 'ın imdadına yetişti.

Beşiktaş'ta o isme kulübe yolu gözüktü! İşte Sergen Yalçın'ın planı

29 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayı yeniden giydiği ilk lig maçında 2 kez ağları sarsarak 3-0'lık galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Beşiktaş'ta o isme kulübe yolu gözüktü! İşte Sergen Yalçın'ın planı

Sabah'ta yer alan habere göre Cenk'in süper başlangıcı, Yalçın'ın 11 planlarını da değiştirdi.

Beşiktaş'ta o isme kulübe yolu gözüktü! İşte Sergen Yalçın'ın planı

Deneyimli hoca, daha önce hem Gomez hem de Aboubakar'ın yanında kanat forvet gibi görev yapan tecrübeli futbolcu için bir kez daha aynı formülü düşünüyor.

Beşiktaş'ta o isme kulübe yolu gözüktü! İşte Sergen Yalçın'ın planı

Bu durumda lige çok iyi başlayan ancak son dönemde büyük düşüş yaşayan Larin'e kulübe yolu gözükecek.

Beşiktaş'ta o isme kulübe yolu gözüktü! İşte Sergen Yalçın'ın planı

Öte yandan Cenk, bay geçilen haftayı iyi değerlendirerek fizik gücünü yukarı taşımayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta o isme kulübe yolu gözüktü! İşte Sergen Yalçın'ın planı

Yıldız futbolcu takım üç gün izne çıkarken boş durmuyor ve kendisine verilen özel idman programını uyguluyor.

Beşiktaş'ta o isme kulübe yolu gözüktü! İşte Sergen Yalçın'ın planı

Cenk'in Gençlerbirliği maçı istatistikleri:

-3 şut, 3 isabet, 2 gol

-11 topla buluşma

-7 pas, yüzde 85.7 başarı oranı

-3 ikili mücadele, 0 başarı

SON DAKİKA