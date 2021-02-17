Fabio Borini İtalyan basınına konuştu! "60 bin Beşiktaş taraftarı..."

Son olarak Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'te takımı adına tek golü kaydeden İtalyan yıldız Fabio Borini, ülkesinin basınına konuştu.
Daha önce Chelsea, Liverpool, Sunderland, Roma, Swansea, Parma gibi kulüplerde de boy gösteren tecrübeli futbolcu, kendisine sorulan soruları içtenlikle yanıtladı.
Borini, İtalyan medyasına verdiği demeçte; İstanbul'dan Türkiye'deki kariyerine, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'daki yükselişinden daha önce Beşiktaş'a karşı forma giymesine dek önemli ifadeler kullandı. Borini'nin konu ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde oldu;