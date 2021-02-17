Haberler Fatih Karagümrük Fabio Borini İtalyan basınına konuştu! "60 bin Beşiktaş taraftarı..."

İtalyan basınına konuştu! "60 bin taraftarı..."

Son olarak Süper Lig'in 24. haftasında 'yi evinde ağırlayan ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan 'ün İtalyan yıldızı , ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Borini, İstanbul'dan övgü dolu sözlerle bahsederken, bir maçında yaşadığı anıyı da anlattı. İşte o sözler.... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 18:44 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 18:54
Fabio Borini İtalyan basınına konuştu! "60 bin Beşiktaş taraftarı..."

Son olarak Süper Lig'in 25. haftasında 'ye 2-1 mağlup olan 'te takımı adına tek golü kaydeden İtalyan yıldız , ülkesinin basınına konuştu.

Fabio Borini İtalyan basınına konuştu! "60 bin Beşiktaş taraftarı..."

Daha önce Chelsea, Liverpool, Sunderland, Roma, Swansea, Parma gibi kulüplerde de boy gösteren tecrübeli futbolcu, kendisine sorulan soruları içtenlikle yanıtladı.

Fabio Borini İtalyan basınına konuştu! "60 bin Beşiktaş taraftarı..."

Borini, İtalyan medyasına verdiği demeçte; İstanbul'dan Türkiye'deki kariyerine, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'daki yükselişinden daha önce 'a karşı forma giymesine dek önemli ifadeler kullandı. Borini'nin konu ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde oldu;

Fabio Borini İtalyan basınına konuştu! "60 bin Beşiktaş taraftarı..."

"Türkiye Ligi hücuma daha fazla odaklanmama izin veriyor. Diğer büyük Avrupa liglerinde daha çok taktik üzerine çalışıyorduk. Burada daha çok içgüdü ve saha içerisinde yaşananlara göre oynuyoruz. Diğer oyunculara göre avantajım var çünkü birçok ligde oynadım.

Fabio Borini İtalyan basınına konuştu! "60 bin Beşiktaş taraftarı..."

Sevdiğim bir lige geldim ve Karagümrük, kendime odaklanmama izin veriyor. Bir sonraki sezon Avrupa'da oynamak için önemli sonuçlar elde etmeye çalışacağız. Kulübün böyle hedefleri var. Takım bu hedefe ulaşmak için inşa edildi.

Fabio Borini İtalyan basınına konuştu! "60 bin Beşiktaş taraftarı..."

İstanbul'un 20-25 milyon nüfusu var. Burada ihtiyacım olan her şeye sahibim. Çok kozmopolit bir şehir. Avrupa'daki insanların beklediği gibi gelenekselci değil, daha modern.

Fabio Borini İtalyan basınına konuştu! "60 bin Beşiktaş taraftarı..."

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'daki başarısına hiç şaşırmadım. O, sahip olduğu tüm yeteneğini sahaya yansıtıyor. Çok hassas bir karakter ancak bunu dışarıya yansıtmıyor. Antrenör değişikliği ve sosyal yaşantısında istikrarsız olması bir dönem ona kötü yansımıştı. Hassas bir yapısının olması onun zayıf olduğunu göstermez, tam tersi. Şimdi, daha fazla destekle, hem takımına hem de camiasına nasıl yarar sağladığını görebiliyoruz. Sahada çok daha fazlasını yapabilir.

Fabio Borini İtalyan basınına konuştu! "60 bin Beşiktaş taraftarı..."

Saha içerisindeki zorluklar benim için sorun değil. Bu olgunluk İngiltere tecrübemden geliyor. Burada, daha önce 'ın stadında oynamıştım. İnanın, başlama vuruşundan itibaren 60.000 taraftar yuhalamaya başlamıştı."

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