Fabio Borini İtalyan basınına konuştu! "60 bin Beşiktaş taraftarı..."

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'daki başarısına hiç şaşırmadım. O, sahip olduğu tüm yeteneğini sahaya yansıtıyor. Çok hassas bir karakter ancak bunu dışarıya yansıtmıyor. Antrenör değişikliği ve sosyal yaşantısında istikrarsız olması bir dönem ona kötü yansımıştı. Hassas bir yapısının olması onun zayıf olduğunu göstermez, tam tersi. Şimdi, daha fazla destekle, hem takımına hem de camiasına nasıl yarar sağladığını görebiliyoruz. Sahada çok daha fazlasını yapabilir.