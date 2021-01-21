Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Nkoudou, Aboubakar

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 21 Ocak Perşembe günü saat 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

3 KARTAL KADROYA ALINMADI!

Beşiktaş'ta 3 oyuncu bugün saat 16.00'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde kamp kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından açıklanan kadroda Ajdin Hasic, Güven Yalçın ve Fabrice N'Sakala yer almadı.

3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle G.Saray derbisinde forma giyemeyen Welinton, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bugünkü maçta görev yapabilecek. Bu arada Vida, Mensah ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan oyuncular bugün de sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.