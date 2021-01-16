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'ın transfer gündeminde var!

Son dakika transfer haberleri... Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı stoperi 'da buldu. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 10:53
Beşiktaş'ın transfer gündeminde Tin Jedvaj var!

'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle morallenen , derbi mücadelesinde 'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılarda bir yandan da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın rotasında bu kez Alman ekibi 'den var. Sabah'ta yer alan habere göre bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki Hırvat oyuncu için yönetim, kiralama formülü ile ilerleyecek.

2023 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan Jedvaj, stoperin yanı sıra sağ bek olarak da görev alabiliyor.

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