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'ın genç kalecisi 'nu kupada ve derbide izleyecekler!

Son dakika transfer haberleri... Bu sezon Beşiktaş formasıyla başarılı maçlar çıkaran , Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekiyor. İşte genç kaleciyi kupadaki ve ligdeki maçında izlemeye gelecek o kulüp...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 09:34
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kupada ve derbide izleyecekler!

'ta geçtiğimiz sezonun son 8 haftasında kaleyi teslim alan ve tecrübesizlik problemini çok kısa sürede aşmayı başaran 'na sürpriz bir talip çıktı.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kupada ve derbide izleyecekler!

Sabah'ta yer alan habere göre genç eldiveni, Fransız temsilcisi Olympique Lyon ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kupada ve derbide izleyecekler!

Fransız kulübünün genç kaleci hakkındaki son kararını vermek için scoutlarını Türkiye'ye yollayacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kupada ve derbide izleyecekler!

Ersin, Lyon tarafından Türkiye Kupası'ndaki maçı ile Süper Lig'deki derbisinde yakın takibe alınacak.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kupada ve derbide izleyecekler!

Ancak , başarılı file bekçisini ara dönemde elinden çıkarmayı düşünmüyor.

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