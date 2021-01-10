Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kupada ve derbide izleyecekler!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun son 8 haftasında kaleyi teslim alan ve tecrübesizlik problemini çok kısa sürede aşmayı başaran Ersin Destanoğlu'na sürpriz bir talip çıktı.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun son 8 haftasında kaleyi teslim alan ve tecrübesizlik problemini çok kısa sürede aşmayı başaran Ersin Destanoğlu'na sürpriz bir talip çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre genç eldiveni, Fransız temsilcisi Olympique Lyon ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor.
Fransız kulübünün genç kaleci hakkındaki son kararını vermek için scoutlarını Türkiye'ye yollayacağı belirtildi.
Ersin, Lyon tarafından Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçı ile Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde yakın takibe alınacak.
Ancak Beşiktaş, başarılı file bekçisini ara dönemde elinden çıkarmayı düşünmüyor.