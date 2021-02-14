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son kararını verdi! Sezon sonunda o yıldızın bonservisi alınacak

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, sezon sonunda kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam ederken, savunma hattındaki tercihini yaptı. Kara Kartal, sezon başında kiralık transfer ettiği o isim için 2 opsiyon bulunduruyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 01:24
Beşiktaş son kararını verdi! Sezon sonunda o yıldızın bonservisi alınacak

yönetimi, kiralık olarak kadrosunda bulunan Valentin , Rachid Ghezzal ve Francisco Montero üçlüsü arasında önceliğini belirledi.

Beşiktaş son kararını verdi! Sezon sonunda o yıldızın bonservisi alınacak

Siyah beyazlılar, üç oyuncuyu da kadrosunda tutmak istiyor ancak ekonomik koşullar gereği yaz döneminde bütçenin azalacağı beklenirken, işi zor olan 'ın bonservisini almak istediği ilk isim sağ bek .

Beşiktaş son kararını verdi! Sezon sonunda o yıldızın bonservisi alınacak

24 yaşındaki Fransız oyuncu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkaran Kartal, Portekiz ekibi Sporting ile görüşmelere devam ediyor.

Beşiktaş son kararını verdi! Sezon sonunda o yıldızın bonservisi alınacak

Yönetim sezon sona ermeden işi bitirerek taraftarına da sürpriz yapmak istiyor.

Beşiktaş son kararını verdi! Sezon sonunda o yıldızın bonservisi alınacak

Bonservisle olmaması halinde için 1 yıl daha kiralık seçeneği masaya koyulacak. (Sabah)

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