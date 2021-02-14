Beşiktaş son kararını verdi! Sezon sonunda o yıldızın bonservisi alınacak

Beşiktaş yönetimi, kiralık olarak kadrosunda bulunan Valentin Rosier , Rachid Ghezzal ve Francisco Montero üçlüsü arasında önceliğini belirledi.

Siyah beyazlılar, üç oyuncuyu da kadrosunda tutmak istiyor ancak ekonomik koşullar gereği yaz döneminde bütçenin azalacağı beklenirken, işi zor olan Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği ilk isim sağ bek Rosier.