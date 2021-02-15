Sezon sonu bombası! Thomas Henry Beşiktaş'a doğru

Belçika 'da çıkan haberlerde OH Leuven 'de forma giyen 26 yaşındaki Fransız futbolcunun şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giymek istediği bu nedenle de Beşiktaş 'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Ayrıca oyuncu ile Celta Vigo'nun da ilgilendiği ancak Türk ekibinin daha avantajlı olduğu belirtildi. Bu sezon çıktığı 26 karşılaşmada 19 gol, 6 asistlik performansla yıldızlaşan 1.91 boyundaki forvetin piyasa değeri 1.8 milyon euro civarında.



