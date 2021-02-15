Haberler Beşiktaş Sezon sonu bombası! Thomas Henry Beşiktaş'a doğru

Sezon sonu bombası! 'a doğru

basını, ’de 26 maçta 19 gol atan ’nin ’a gelmek istediğini iddia etti. “Şampiyonluğa oynayan bir takımda olmak istiyor” denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 22:38 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Sezon sonu bombası! Thomas Henry Beşiktaş'a doğru

Ara transfer döneminde siyah- beyazlı takımla adı anılan 'nin sezon sonu 'a gelmek için gün saydığı belirtildi.

Sezon sonu bombası! Thomas Henry Beşiktaş'a doğru

'da çıkan haberlerde 'de forma giyen 26 yaşındaki Fransız futbolcunun şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giymek istediği bu nedenle de 'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Sezon sonu bombası! Thomas Henry Beşiktaş'a doğru

Ayrıca oyuncu ile Celta Vigo'nun da ilgilendiği ancak Türk ekibinin daha avantajlı olduğu belirtildi. Bu sezon çıktığı 26 karşılaşmada 19 gol, 6 asistlik performansla yıldızlaşan 1.91 boyundaki forvetin piyasa değeri 1.8 milyon euro civarında.

Sezon sonu bombası! Thomas Henry Beşiktaş'a doğru

yöentimi, kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk ile sezon sonu devam etmezse Henry için şans doğabilir.

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