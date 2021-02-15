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Teknik Direktörü : En iyisi biziz

Teknik Direktörü dünkü son idmanın ardından oyuncularına uyarılarda bulunup önünde kesinlikle puan kaybı istemediğini söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 23:05 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: En iyisi biziz

Zirve takibi için mutlaka 3 puan almaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli hoca, kaleden forvete kadar oyuncularına yapacaklarını anlattı. Ardından motivasyon konuşması yapan Yalçın şunları söyledi: "Ligin en iyi futbol oynayan takımı biziz. Bunu herkes kabul ediyor. Rakibimizin alt sıralarda yer alması 3 puanın garanti olduğunu değil işimizin zor olduğunu gösterir. 90 dakika boyunca mücadeleden hiç kopmadan yine elinizden geleni yapacağınızı biliyorum. Yeni bir seri başlatmak için kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Beraberliğe bile razı değilim."

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